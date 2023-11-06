Главные новости за выходные 4–6 ноября

Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа или с западного берега будут считаться объявлением войны Иордании. Ранее The New York Times со ссылкой на дипломатов сообщила, что в последние недели Израиль непублично добивается переселения сотен тысяч жителей палестинского анклава в Египет на время войны.

В результате атак Израиля на сектор Газа погибли минимум 10 022 человека, сообщил канал «Аль-Джазира» со ссылкой на региональный минздрав. «Хамас» заявил о гибели больше 60 заложников при обстрелах Газы с начала войны. Всего в заложники были взяты более 200 человек.

Египет останавливал эвакуацию иностранцев из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» 4 ноября после того, как Израиль воспрепятствовал выезду раненых палестинцев. The New York Times сообщала, что «Хамас» под видом беженцев пытался провезти своих раненых боевиков. Сегодня, 6 ноября, КПП снова открыт.

Новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщило Минобороны России.

Украина выпустила по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. 13 были сбиты. Повреждения получил корабль, который находился на заводе, какие именно — не уточнялось.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал указ об увеличении комендантского часа с 7 ноября на четыре часа. Теперь он будет действовать с 20:00 до 6:00.

Блогера Аяза Шабутдинова арестовали до 16 декабря по делу о мошенничестве. Подробнее о деле.

Полиция задержала 201 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Мэр Мариуполя Олег Моргун уволен с должности указом главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Господин Моргун был назначен на пост в январе.

США и ЕС обсуждают с Украиной мирные переговоры с Россией, узнал NBC News. Президент страны Владимир Зеленский давление США и ЕС по переговорам с Россией отрицает.

Сын Рамзана Кадырова Адам назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Гендиректор украинского «Укроборонпрома» Герман Сметанин сообщил, что концерн запустил серийное производство дронов-камикадзе типа иранских Shahed 136.

Народный артист СССР художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован, сообщила директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, артиста отвезли в больницу после того, как он потерял сознание.

В Непале 3 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,6–6,0. Погибли 157 человек, пострадали около 200. Президент Непала Рам Чандра Паудел в связи с этим отложил свое первое официальное турне в Европу. Посол России в стране Алексей Новиков сообщил, что данных о пострадавших при землетрясениях россиянах нет.

Во многих российских регионах — Пермском крае, Калининградской, Новосибирской областях, Татарстане, Краснодарском крае, Крыму и других — наблюдалось полярное сияние. О природном явлении также сообщали в регионах Украины. Ученые связали его с сильнейшей магнитной бурей.

Фотогалерея Северное сияние в регионах России Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Наталия Свалова / natali_svalova / vk.com Фото: Кристина Пьянкова / kpyankova88 / vk.com Фото: Дарья Семёнова / gyndelka88 / vk.com Фото: Лилия Смелова-О / o.fedorenko97 / vk.com Фото: Мотя Котя / motik_kotik / vk.com Фото: Наталия Карзунова / natass1 / vk.com Фото: Юлия Листратова / listratova / vk.com Следующая фотография 1 / 7 Фото: Наталия Свалова / natali_svalova / vk.com Фото: Кристина Пьянкова / kpyankova88 / vk.com Фото: Дарья Семёнова / gyndelka88 / vk.com Фото: Лилия Смелова-О / o.fedorenko97 / vk.com Фото: Мотя Котя / motik_kotik / vk.com Фото: Наталия Карзунова / natass1 / vk.com Фото: Юлия Листратова / listratova / vk.com Смотреть

О событиях недели — в анонсах «Ъ».