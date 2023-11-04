NBC: США и ЕС обсуждают с Украиной мирные переговоры с Россией

Американские и европейские чиновники начали обсуждать с украинским правительством возможные мирные переговоры с Россией, сообщили источники NBC News. В частности, стороны говорят о том, от чего Киеву придется отказаться для достижения соглашения о прекращении боевых действий. Утверждается, что у Украины, скорее всего, есть время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся «более срочные обсуждения мирных переговоров».

По данным NBC News, Украине предлагают некоторые гарантии безопасности НАТО даже без официального вступления в альянс для стимула президенту Владимиру Зеленскому для начала переговоров. Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома сказал телеканалу, что Украина может захотеть получить больше времени для боевых действий, особенное учитывая получение тяжелой техники, но «растет ощущение, что уже слишком поздно, и пора идти на сделку». Нет уверенности, что Украина предпримет еще одно весеннее наступление.

Ряд переговоров по этой теме прошел в октябре. Дискуссии являются подтверждением «динамики в военном отношении на Украине и политическом — в США и Европе», сказали источники телеканала. Обсуждения ведутся на фоне опасений американских и европейских чиновников о том, что конфликт зашел в тупик, и о способности продолжать оказывать помощь Украине.

В администрации Джо Байдена также обеспокоены нехваткой сил на Украине, в то время как у России их, «похоже, бесконечное множество». Киев, как утверждается, испытывает трудности с призывом в армию. В США также обеспокоены снижением интереса общественности к российско-украинскому конфликту на фоне войны Израиля и «Хамаса».

Некоторые американские военные чиновники начали в частном порядке описывать ситуацию, как тупиковую. По их мнению, все может свестись к тому, какая сторона сможет дольше сохранять военные силы. В США конфликт описывают как «войну дюймов», так как ни одна из сторон «не добивается больших успехов на поле боя».

Джо Байден уделяет внимание истощению украинских сил, утверждает NBC News. В центре внимания находится вопрос обеспечения украинкой армии людьми. Собеседник телеканала отметил, что США и союзники могут предоставить Украине оружие, «но если у них нет компетентных сил для его использования, это не принесет большой пользы».

В администрации США не видят признаков готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам с Украиной, заявили источники NBC News. Публично российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам.

Телеканал также отмечает снижение общественной поддержки Украины в США. По информации опроса Института Гэллапа, 41% американцев считают, что США делают слишком много для этого. Три месяца назад таких людей было 24%.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила NBC, что любые решения по переговорам должна принимать Украина. США, по ее словам, сосредоточены на продолжении поддержки. Один из высокопоставленных чиновников в разговоре с телеканалом отверг мысль, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к переговорам. По его словам, украинские войска действуют «по погоде, а не по геополитике».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее опубликовал статью о том, что, по его мнению, боевые действия зашли в тупик, и вместо контрнаступления ВСУ ситуация может трансформироваться в «позиционную войну» на годы и «измотать Украину». Генерал предупредил, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет». Кремль не согласился с выводами украинского генерала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт не зашел в тупик, РФ продолжает военную операцию и ее цели должны быть выполнены.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украинский конфликт пошел не как по писаному».

Леонид Уварчев