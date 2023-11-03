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обновлено 16:54

Учение — тюрьма

Аяза Шабутдинова задержали за мошенничество по заявлению восьми учеников

«Ъ» стали известны подробности уголовного преследования блогера Аяза Шабутдинова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Молодой человек, доходы которого оказались существенно выше, чем у находящейся под следствием коллеги Елены Блиновской, под видом образовательной деятельности продавал якобы уникальные методики по развитию любого бизнеса. Их стоимость доходила до 1 млн руб. Суть же уроков, как утверждают потерпевшие, сводилась фактически к тому, что «надо верить в себя — и все получится». Пока заявления на блогера, имеющего в соцсетях около 2 млн подписчиков, написали восемь учеников, отдавших ему 5 млн руб.

Блогер Аяз Шабутдинов

Блогер Аяз Шабутдинов

Фото: @ayazshabutdinov

Блогер Аяз Шабутдинов

Фото: @ayazshabutdinov

32-летнего бизнес-коуча Аяза Шабутдинова оперативники столичного УФСБ и ГУЭБиПК МВД России задержали в пятницу утром в арендуемой им московской квартире. Ночью он прилетел из Вены и даже не успел распаковать чемоданы.

По данным «Ъ», уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении блогера было возбуждено УВД по Центральному округу Москвы.

Основанием стали обращения восьми предпринимателей, заплативших Аязу Шабутдинову в общей сложности 5 млн руб., по сути, за совет верить в себя.

Впрочем, сразу же разыскать и допросить автора тренингов не удалось: он путешествовал по Европе.

Широкому кругу начинающих предпринимателей Аяз Шабутдинов известен как основатель «Лайк центра» — компании для образования бизнесменов. Суть предоставляемых бизнес-коучем слушателям услуг сводится к платным тренингам и курсам, где он рассказывает о том, как каждый может заработать.

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По версии же следствия, якобы уникальная методика по развитию любого бизнеса, которую сам автор выдавал за образовательную программу, по сути, сводилась к призыву «верьте в себя — и все получится».

На страничке своего сайта Аяз Шабутдинов под девизом «Бизнес — это не сложно» рассказывает о том, что в 21 год он основал компанию Coffee Like, которую через пять лет (см. «Ъ» от 27 ноября 2018 года) продал за 200 млн руб. На вырученные деньги им и был образован холдинг Like, принесший ему миллиардное состояние. Самый популярный проект называется «Концентрат».

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Как следует из показаний потерпевших, чтобы получить доступ к курсу, необходимо было внести относительно небольшую сумму. Однако первый урок оказывался, по сути, самопиаром Аяза Шабутдинова. А за дальнейшее обучение тому, как организовать и вести бизнес-процессы, надо было платить уже немалые деньги. По некоторым данным, стоимость таких курсов могла доходить до 1 млн руб. При этом далеко не все бизнесмены могли позволить себе заплатить такие суммы сразу. Таким охотно приходили на помощь помощники блогера, арендовавшего офис в башне «Федерация» в «Москва-Сити». Там желавшим прослушать полный цикл лекций Аяза Шабутдинова сообщали, что заплатить можно в рассрочку или воспользоваться специальной кредитной программой.

Однако как полагают следователи, блогер вводил слушателей в заблуждение, под видом образовательных услуг рассказывая им, по сути, историю своего успеха в бизнесе.

Пока с заявлениями в правоохранительные органы обратились восемь потерпевших, отдавших блогеру 5 млн руб. Впрочем, следствие не исключает, что количество пострадавших от действий предполагаемого мошенника может составить не одну сотню человек. По окончании допроса будет решаться вопрос с избранием Аязу Шабутдинову меры пресечения. По данным «Ъ», сегодня он, вероятнее всего, будет задержан на двое суток и помещен в изолятор временного содержания, а впоследствии Таганский суд в зависимости от ходатайства следствия отправит его в СИЗО или под домашний арест.

Представители Аяза Шабутдинова утверждают, что в отношении него самого и компании Like только «проводятся проверка» и «опрос свидетелей».

По их версии, поводом стало заявление клиентки, несогласной с условиями возврата денег, предусмотренного договором. Утверждается, что компания «в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства». При этом в комментарии говорится, что заявительницу участники программы знают как эмоционально нестабильного и конфликтного человека. В компании Like утверждают, что компания работает в штатном режиме и все ее мероприятия идут по расписанию. В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что в деле «имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности» фигуранта.

Олег Рубникович

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