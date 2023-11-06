Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Непала отложил визиты в Европу из-за последствий землетрясения

Президент Непала Рам Чандра Паудел отложил первое официальное турне в Европу, запланированное на 8–17 ноября, из-за последствий землетрясения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Суреш Чандра Чализ, его слова приводит газета The Kathmandu Post.

Фото: Bikram Rai / AP

Фото: Bikram Rai / AP

«Страна находится в состоянии кризиса после пятничного землетрясения. В стране траур из-за кризиса, вызванного стихийным бедствием. Именно поэтому президент решил отложить визит»,— сказал господин Чализ.

По словам советника президента по прессе Кирана Покхарела, завтра, 7 ноября, президент намерен посетить районы, наиболее пострадавшие в ходе землетрясения, чтобы «лучше понять ситуацию».

В ходе своего турне Рам Чандра Паудел должен был посетить Францию, Италию и Германию. В частности, президент Непала планировал принять участие в шестом Парижском форуме мира (10–11 ноября).

Землетрясение в Непале произошло 3 ноября. По последним данным, в результате него погибли 157 человек, еще около 200 — пострадали. Толчки ощущались в Нью-Дели на расстоянии больше 800 км от эпицентра. Эпицентр был в районе Джаяркот, который находится в 400 км от столицы Непала Катманду. Сегодня, 6 ноября, также сообщалось о двух подземных толчках магнитудами 4,5 и 5,3. Посол России в стране Алексей Новиков сообщил ТАСС, что данных о пострадавших при землетрясениях россиянах нет.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...