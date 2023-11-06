Президент Непала отложил визиты в Европу из-за последствий землетрясения

Президент Непала Рам Чандра Паудел отложил первое официальное турне в Европу, запланированное на 8–17 ноября, из-за последствий землетрясения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Суреш Чандра Чализ, его слова приводит газета The Kathmandu Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bikram Rai / AP Фото: Bikram Rai / AP

«Страна находится в состоянии кризиса после пятничного землетрясения. В стране траур из-за кризиса, вызванного стихийным бедствием. Именно поэтому президент решил отложить визит»,— сказал господин Чализ.

По словам советника президента по прессе Кирана Покхарела, завтра, 7 ноября, президент намерен посетить районы, наиболее пострадавшие в ходе землетрясения, чтобы «лучше понять ситуацию».

В ходе своего турне Рам Чандра Паудел должен был посетить Францию, Италию и Германию. В частности, президент Непала планировал принять участие в шестом Парижском форуме мира (10–11 ноября).

Землетрясение в Непале произошло 3 ноября. По последним данным, в результате него погибли 157 человек, еще около 200 — пострадали. Толчки ощущались в Нью-Дели на расстоянии больше 800 км от эпицентра. Эпицентр был в районе Джаяркот, который находится в 400 км от столицы Непала Катманду. Сегодня, 6 ноября, также сообщалось о двух подземных толчках магнитудами 4,5 и 5,3. Посол России в стране Алексей Новиков сообщил ТАСС, что данных о пострадавших при землетрясениях россиянах нет.