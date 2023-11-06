Число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч

В результате атак армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа погибли минимум 10 022 человека, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на региональный минздрав. По данным телеканала, среди погибших — 4104 ребенка.

Война Израиля и палестинского радикального движения «Хамас», которое контролирует сектор Газа, длится с 7 октября. При вторжении боевиков на территорию Израиля погибли 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. 27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября ЦАХАЛ сообщил о полном окружении города Газа. По последним данным, число раненых в секторе Газа превысило отметку в 24 тыс.

О гуманитарной ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».