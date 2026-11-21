Трамп выложил совместную фотографию с Путиным с подписью «Мой друг»
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию, на которой он пожимает руку Владимиру Путину. Над снимком размещена надпись: «Мой друг».
Эта фотография была сделана во время переговоров российского президента с Дональдом Трампом после саммита АТЭС 19 ноября. Тогда, по словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, они обсуждали конфликт на Украине и отношения Москвы и Вашингтона. Российский президент закончил те переговоры в «просто отличном» настроении, говорил в тот день господин Ушаков.
Дональд Трамп также выложил несколько фотографий с недавнего саммита России, Китая и США и другие снимки с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Среди изображений — коллаж с подписью «Великие державы. 1945, 2026». Слева на нем изображены участники Ялтинской конференции — Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, а справа — стоящие рядом Владимир Путин, Си Цзиньпин и сам Дональд Трамп.