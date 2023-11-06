Иордания посчитает объявлением войны выселение палестинцев из Газы
Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа или с западного берега будут считаться объявлением войны Иордании. Премьер Иордании также заявил, что Израиль «не делает различий между гражданскими и военными целями» при ударах по позициям боевиков «Хамаса» в секторе Газа и что действия израильской армии «не соответствуют принципам самообороны».
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
«Правительство Иордании будет считать выселение палестинцев с их территорий равносильным объявлению войны. На столе все варианты реагирования в случае эскалации израильской агрессии в Газе»,— сказал премьер-министр, его слова приводит телеканал Al Mamlaka.
Как сообщила The New York Times со ссылкой на дипломатов, в последние недели Израиль непублично пытается заручиться международной поддержкой в вопросе переселения палестинцев из сектора Газа в Египет на время войны на территории анклава. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в октябре отверг возможность насильственного перемещения палестинцев в страну.
Президент Ирана Эбрахим Раиси говорил, что действия Израиля «могут вынудить каждого принять меры». Генсек поддерживаемого Ираном ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла также выражал солидарность с палестинцами. По его словам, ливанские боевики оттянули на себя «около трети ресурсов» Израиля и «половину военно-морских сил».
О критике действий израильских властей — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
7 октября группировка «Хамас» нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Следом боевики вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее полноценной войной и поручил провести широкую мобилизацию резервов. Кадры с места событий — в фотогалерее «Ъ».