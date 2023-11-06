На Украине начали серийное производство аналога Shahed

Гендиректор украинского «Укроборонпрома» Герман Сметанин сообщил, что концерн запустил серийное производство дронов-камикадзе типа иранских Shahed 136. Однако, по его словам, концерн сосредоточился на производстве более сложных и дорогостоящих проектов.

«Вырабатывается. В частности, в кооперации с иностранными партнерами... Главное, что они летают и взрываются, а силы обороны заказывают»,— заявил гендиректор «Укроборонпрома» «Экономической правде», когда его попросили подтвердить, производят ли на Украине Shahed серийно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roman Petushkov / Reuters Фото: Roman Petushkov / Reuters

Как сообщил глава предприятия, концерн также осваивает производство FPV-дронов. По его словам, для этого уже заключены лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями. «У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты, и мы производим»,— сообщил он.

Производство дронов глава «Укроборонпрома» поставил на второе место по значимости для оборонной экономики после боеприпасов. Он также напомнил, что на модернизацию и развитие оборонной промышленности в 2024 году бюджет Украины предусматривает в семь раз больше средств, чем в этом.

На Украине уже производят турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Однако полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Владимир Валюх говорил, что они стали неэффективными, поскольку российские системы ПВО начали успешно справляться с ними. На Украине могут начать производство самых передовых турецких дронов Bayraktar Akincі, но для этого необходимо получить разрешение правительства Турции.

По данным источников The Wall Street Journal, Россия и Иран должны построить совместное предприятие по производству боевых дронов в Татарстане. По информации издания, на предприятии будут выпускать быстрые и дальнобойные версии Shahed-136. Президент Ирана Эбрахим Раиси говорил, что у этого нет документальных подтверждений.

Комментируя текст The Wall Street Journal, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не отрицал и не подтверждал эту информацию. Он говорил, что у России есть целый ряд своих программ по созданию дронов «для самых различных целей». Кроме того, МИД Ирана признавал, что иранские беспилотники поставляли России «в небольшом количестве» «за несколько месяцев» до ввода российских войск на Украину.

Как главком ВСУ Валерий Залужный обрисовал не соответствующее «учебникам НАТО» положение дел на фронте — в материале «Украинский конфликт пошел не как по писаному».

Анастасия Ларина