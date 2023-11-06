Артиста Юрия Соломина госпитализировали после того, как он потерял сознание

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован, сообщила «РИА Новости» директор театра Тамара Михайлова. «Интерфаксу» она рассказала, что 88-летнего артиста увезли в больницу после потери сознания.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Юрий Соломин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним»,— сообщила «РИА Новости» госпожа Михайлова. Ранее о госпитализации артиста написал Telegram-канал Mash. По его данным, у господина Соломина инсульт.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. В труппу Малого театра его приняли в 1957 году. С 1988 года господин Соломин является художественным руководителем театра. За свою творческую карьеру артист принял участие в создании почти 60 фильмов и сериалов, среди которых — «Дерсу Узала», «Блокада», «ТАСС уполномочен заявить...». В 2020 году Юрий Соломин был удостоен звания Героя Труда России. Также артист награжден орденами Дружбы зародов, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени (полный кавалер).