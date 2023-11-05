NYT: Израиль непублично добивается переселения сотен тысяч жителей Газы в Египет

В последние недели Израиль непублично пытается заручиться международной поддержкой в вопросе переселения сотен тысяч палестинцев из сектора Газа в Египет на время войны на территории анклава, сообщает The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных дипломатов.

Собеседники NYT уточнили, что идею о переселении жителей Газы израильские дипломаты изложили нескольким иностранным правительствам, представив ее как гуманитарную инициативу. Большинство собеседников Израиля, в том числе США и Великобритания, отклонили предложение из-за рисков того, что беженцы так и не вернутся в Газу. По мнению одного из собеседников издания, такое переселение может дестабилизировать обстановку в Египте.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в октябре отверг возможность насильственного перемещения палестинцев в страну, потому что это помешает делу создания палестинского государства. Сейчас через КПП «Рафах» на территорию Египта могут попасть только раненые палестинцы и владельцы иностранных паспортов.

Подробнее — в материале «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Эрдни Кагалтынов