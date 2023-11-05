МВД: после беспорядков в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек

Полиция задержала 201 человека после массовых беспорядков в аэропорту в Махачкале, на 155 из них составлены административные материалы, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел России.

В МВД уточнили, что за неповиновение законному распоряжению полицейского (ст. 19.3. КоАП) привлечено к ответственности 82 человека, за мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП) — 107 граждан, за нарушения порядка проведения митинга (ст. 20.2. КоАП) — 17 человек.

38 задержанным назначен арест сроком на десять суток. Кроме того, в соответствии со ст. 91 УПК задержано еще 11 подозреваемых в участии в беспорядках, добавила пресс-служба МВД. В пресс-релизе также сообщается о том, что полицейские установили 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.

29 октября толпа протестующих прорвалась в терминал вылета и проникла на взлетную полосу аэропорта Махачкалы. В сети опубликованы видео, на которых участники беспорядков проводили «досмотр» паспортов у прибывших пассажиров с целью найти среди них израильтян. Расследуется уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). По последним данным, Следственный комитет РФ (СКР) подозревает более 20 человек по этому делу.

30 октября президент России Владимир Путин созвал экстренное совещание в связи с событиями в Дагестане. На нем присутствовали представители силовых структур и профильных ведомств. Среди участников — премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, генпрокурор Игорь Краснов, глава МИДа Сергей Лавров, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель СКР Александр Бастрыкин.

О совещании — в материале специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «Погром и молнии».