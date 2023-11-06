РАН: ученые изначально неправильно оценили мощность магнитной бури на Земле

Специалисты мировых агентств изначально неправильно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, которые стали причиной сильнейшей магнитной бури на Земле. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Выброс плазменного облака Солнцем в сторону Земли был обнаружен космическими коронографами LASCO 3 ноября. По времени он совпал с чрезвычайно слабой солнечной вспышкой, которую хоть как-то можно наблюдать с Земли, отметили ученые РАН. С ней его и сопоставили ученые LASCO.

«Выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса», — говорится в сообщении.

Однако, как заключили специалисты ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН, на самом деле, облакам газа потребовалось только двое суток, чтобы пройти расстояние в 150 млн км от Солнца до Земли. В результате они ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой.

На данный момент буря классифицирована как G3, что означает «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей (G5 — экстремально сильно, G1 — слабо). Последний раз буря уровня G5 была зарегистрирована 11 сентября 2005 года.

При G3 на Земле могут возникать проблемы в энергосистемах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Такой уровень возмущения геомагнитного поля может вызвать перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, а в средних широтах возможны полярные сияния.

Солнечная вспышка привела к сильнейшей магнитной буре и полярным сияниям, видимым из нетипичных регионов 5 ноября. О полярном сиянии сообщили, в частности, жители Пермского края, Калининградской, Новосибирской областей, Татарстана, Краснодарского края, Крыма и других регионов. О природном явлении также сообщали в регионах Украины.