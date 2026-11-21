ВСУ атаковали мост в ночи на 16, 17 и 19 ноября, движение по нему приостанавливали. Вице-премьер Марат Хуснуллин 20 ноября сообщил о повреждении основной балки пролета арочного моста. По его словам, сроки ремонта определят после подготовки инженерных проектных решений. Отдельные элементы, как допускал господин Хуснуллин, могут восстановить через один-два месяца.