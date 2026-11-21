Вице-премьер Никитин сообщил об усложнении логистики после атак на Крымский мост
Вице-премьер Никитин: основную логистику через Крымский мост наладили после атак
Основные перевозки через Крымский мост удалось наладить после атак ВСУ, сообщил вице-премьер Андрей Никитин в интервью «Комсомольской правде». Власти возобновили движение поездов, однако, по его словам, организовывать логистику будет «немножко посложнее», чем прежде.
Господин Никитин допустил ограничения ради безопасности пассажиров. «Все действия и Минтранса, и Крымской железной дороги — подчинены требованиям безопасности, работают только с учетом этих важных критериев»,— сказал он. Оперативный штаб под руководством министра транспорта Дмитрия Ядрова круглосуточно взаимодействует с региональными властями, отметил Андрей Никитин. Необходимые решения уже приняты и выполняются, добавил вице-премьер.
ВСУ атаковали мост в ночи на 16, 17 и 19 ноября, движение по нему приостанавливали. Вице-премьер Марат Хуснуллин 20 ноября сообщил о повреждении основной балки пролета арочного моста. По его словам, сроки ремонта определят после подготовки инженерных проектных решений. Отдельные элементы, как допускал господин Хуснуллин, могут восстановить через один-два месяца.