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Коммерсантъ FM
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В Херсонской области увеличили комендантский час на четыре часа

Комендантский час в Херсонской области увеличен: он будет действовать с 20:00 до 6:00. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо. До этого были установлены временные ограничения с 23:00 до 5:00.

Владимир Сальдо

Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Нововведения вступают в силу с завтрашнего дня, 7 ноября. «Изменить пункт 1 указа №154-у "О введении комендантского часа на территории Херсонской области" от 20 октября 2022 года, изложив его в следующей редакции: "п.1. Период действия комендантского часа на всей территории Херсонской области установить с 20:00 до 6:00 часов"»,— сказано в указе, опубликованном господином Сальдо в Telegram.

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях действует военное положение. Во всех четырех субъектах введен комендантский час и созданы отряды теробороны. В конце сентября в ДНР ввели комендантский час по будням с 23:00 до 4:00. Находиться на улице в это время запрещено всем гражданам, за исключением сотрудников органов безопасности, а также некоторых предприятий.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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