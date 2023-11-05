Глава минздрава Чечни рассказал, на какую должность назначили Адама Кадырова

Глава минздрава Чеченской республики Адам Алханов поздравил в своем Telegram-канале сына главы Чечни Рамзана Кадырова — 15-летнего Адама — с назначением на новую должность. Согласно его посту в Telegram, речь идет о должности начальника службы безопасности главы Чечни. Ранее спикер регионального парламента Магомед Даудов рассказал о назначении Адама на должность, но не уточнил на какую именно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адам Кадыров на видео в Telegram-канале главы минздрава Чечни

Фото: кадр видео из телеграм-канала Адама Алханова Адам Кадыров на видео в Telegram-канале главы минздрава Чечни

Фото: кадр видео из телеграм-канала Адама Алханова

«Адам Кадыров, несмотря на пока еще молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины»,— говорится в тексте поздравления Адама Алханова.

В сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором мужчина бьет другого мужчину. В подписи к видео отмечается, что в сети все еще спорят, избивал ли сын его сын Адам обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал»,— написал глава Чечни. 6 октября Адам Кадыров был награжден званием Героя Чеченской Республики. Позднее господин Кадыров назвал сына героем всех мусульман. Адама Кадырова также наградили вторым по значимости орденом Татарстана «Дуслык» и высшим орденом Карачаево-Черкесии «За заслуги перед республикой».

Должность руководителя службы безопасности главы Чечни до гибели отца в 2004 году занимал и сам Рамзан Кадыров.

Полина Мотызлевская