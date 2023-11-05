Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава минздрава Чечни рассказал, на какую должность назначили Адама Кадырова

Глава минздрава Чеченской республики Адам Алханов поздравил в своем Telegram-канале сына главы Чечни Рамзана Кадырова — 15-летнего Адама — с назначением на новую должность. Согласно его посту в Telegram, речь идет о должности начальника службы безопасности главы Чечни. Ранее спикер регионального парламента Магомед Даудов рассказал о назначении Адама на должность, но не уточнил на какую именно.

Адам Кадыров на видео в Telegram-канале главы минздрава Чечни

Адам Кадыров на видео в Telegram-канале главы минздрава Чечни

Фото: кадр видео из телеграм-канала Адама Алханова

Адам Кадыров на видео в Telegram-канале главы минздрава Чечни

Фото: кадр видео из телеграм-канала Адама Алханова

«Адам Кадыров, несмотря на пока еще молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины»,— говорится в тексте поздравления Адама Алханова.

В сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором мужчина бьет другого мужчину. В подписи к видео отмечается, что в сети все еще спорят, избивал ли сын его сын Адам обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал»,— написал глава Чечни. 6 октября Адам Кадыров был награжден званием Героя Чеченской Республики. Позднее господин Кадыров назвал сына героем всех мусульман. Адама Кадырова также наградили вторым по значимости орденом Татарстана «Дуслык» и высшим орденом Карачаево-Черкесии «За заслуги перед республикой».

Должность руководителя службы безопасности главы Чечни до гибели отца в 2004 году занимал и сам Рамзан Кадыров.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...