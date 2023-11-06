Египет снова открыл КПП «Рафах» для эвакуации иностранцев из сектора Газа

Контрольно-пропускной пункт «Рафах», единственный на границе Египта и сектора Газа, снова открыт для прохода иностранцев, чьи имена фигурируют в списках, составленных палестинскими властями, сообщило управление погранпереходов сектора Газа в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

Египет остановил процесс эвакуации иностранцев из сектора Газа 4 ноября после того, как Израиль воспрепятствовал выезду раненых палестинцев. В тот же день The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что «Хамас» под видом беженцев пытался провезти в Египет своих раненых боевиков.

Управление по координации гуманитарных вопросов (OCHA) ООН подтвердило сегодня, что 4 и 5 ноября эвакуация через КПП «Рафах» не проводилась. В организации это объяснили неспособностью «Хамас», Израиля и Египта договориться.

Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, сегодня, 6 ноября, Египет готовится принять 30 раненых палестинцев.

КПП «Рафах» открыли 1 ноября после того, как власти сектора Газа разрешили покинуть анклав 90 раненым палестинцам, а также 450 иностранцам и лицам с двойным гражданством.

О критике действий израильских властей — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Анастасия Ларина