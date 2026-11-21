Переговоры ООН по автономному оружию завершились без обязывающих ограничений
Переговоры ООН по регулированию автономного оружия завершились без принятия обязывающих ограничений. Страны одобрили смягченное соглашение — они договорились продолжить работу над новыми правилами в ближайшие два года. Вопрос о том, будут ли будущие меры иметь обязательную юридическую силу, остался открытым, сообщает Reuters.
Ввести регулирование для боевых систем, способных действовать без контроля человека, требовали около 100 стран. Они настаивали на том, что сделать это нужно как можно скорее, но крупные производители оружия, включая США, Россию и Израиль, выступили против.
Ранее за юридическое ограничение использования автономного вооружения выступали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, папа римский Лев XIV и Международный комитет Красного Креста. Итоговый документ вызвал разочарование у правозащитников: они заявили, что отсрочка в создании правил применения такого оружия ставит под угрозу жизни людей, передает Reuters.
Встречи прошли в Женеве в рамках конференции стран — участниц Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия. Переговоры начались 16 ноября. Изначально завершить дискуссию планировали вечером в пятницу, 20 ноября, но она затянулась до утра субботы.