Зеленский отрицает давление США и ЕС по переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры США и Евросоюза не давят на него по вопросу мирных переговоров с Россией. По данным NBC News, Вашингтон, Брюссель и Киев обсуждают, от чего придется отказаться для достижения соглашения о прекращении боевых действий.

«Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов... Чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого»,— сказал господин Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»).

О переговорах NBC News сообщил 4 ноября. По данным телеканала, Украине предлагают некоторые гарантии безопасности НАТО даже без официального вступления в альянс. Обсуждения ведутся на фоне опасений американских и европейских чиновников о том, что конфликт зашел в тупик, а также на фоне опасений о способности продолжать оказывать помощь Украине. О тупиковой ситуации ранее заявлял главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, но Владимир Зеленский это отрицает.

О мнении господина Залужного — в материале «Ъ» «Украинский конфликт пошел не как по писаному».