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Коммерсантъ FM
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Во многих российских регионах наблюдалось полярное сияние

Жители множества российских регионов сообщили о полярном сиянии в небе. Ученые связывают это с мощной магнитной бурей.

О полярном сиянии сообщили жители Пермского края, Калининградской, Новосибирской областей, Татарстана, Краснодарского края, Крыма и других регионов. О природном явлении также сообщали в регионах Украины.

Институт прикладной физики сообщил, что во второй половине суток 5 ноября «зарегистрировано возмущение геомагнитного поля». Его степень достигла уровня G3, что означает «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей (G5 — экстремально сильно, G1 — слабо). При G3 на Земле могут возникать проблемы в энергосистемах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. При таком уровне возмущения геомагнитного поля возможны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, а в средних широтах возможны полярные сияния.

Леонид Уварчев

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