Главные анонсы 6–12 ноября
Важнейшие события предстоящей недели
6 ноября, понедельник
Запланирован визит делегации Республики Башкортостан в Китай.
В Гаване начнется 39-я международная ярмарка Feria Internacional de la Habana с участием российских компаний.
В Вашингтоне США и КНР проведут первую за несколько лет встречу по контролю над вооружениями.
В Претории встретятся министры иностранных дел ЮАР и Украины.
7 ноября, вторник
Произойдет окончательный выход России из ДОВСЕ.
Шри-Ланка может начать выдачу бесплатных виз россиянам.
В Токио запланирована встреча министров иностранных дел стран G7.
8 ноября, среда
В Москве Совет федерации обсудит поправки к закону о выборах президента.
В Москве пройдет 11-я встреча секретарей Советов безопасности государств—участников СНГ.
В Нью-Йорке начнется пленарное заседание 78-й сессии Генассамблеи ООН.
9 ноября, четверг
Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизится на 8%, до 4,5 тыс. руб. за тонну.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Германию и проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем.
10 ноября, пятница
В Ереване начнется чемпионат мира по самбо.
11 ноября, суббота
В Эр-Рияде пройдет экстренный саммит Совета Лиги арабских государств.
Начнется 15-й тур чемпионата России по футболу.
12 ноября, воскресенье
В Нью-Йорке пройдет турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 295.