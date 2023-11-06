Главные анонсы 6–12 ноября

6 ноября, понедельник

Запланирован визит делегации Республики Башкортостан в Китай.

В Гаване начнется 39-я международная ярмарка Feria Internacional de la Habana с участием российских компаний.

В Вашингтоне США и КНР проведут первую за несколько лет встречу по контролю над вооружениями.

В Претории встретятся министры иностранных дел ЮАР и Украины.

7 ноября, вторник

Произойдет окончательный выход России из ДОВСЕ.

Шри-Ланка может начать выдачу бесплатных виз россиянам.

В Токио запланирована встреча министров иностранных дел стран G7.

8 ноября, среда

В Москве Совет федерации обсудит поправки к закону о выборах президента.

В Москве пройдет 11-я встреча секретарей Советов безопасности государств—участников СНГ.

В Нью-Йорке начнется пленарное заседание 78-й сессии Генассамблеи ООН.

9 ноября, четверг

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизится на 8%, до 4,5 тыс. руб. за тонну.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Германию и проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем.

10 ноября, пятница

В Ереване начнется чемпионат мира по самбо.

11 ноября, суббота

В Эр-Рияде пройдет экстренный саммит Совета Лиги арабских государств.

Начнется 15-й тур чемпионата России по футболу.

12 ноября, воскресенье

В Нью-Йорке пройдет турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 295.