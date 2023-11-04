Число погибших при землетрясении в Непале возросло до 128 человек

Не меньше 128 человек погибли в результате землетрясения на границе Непала и Индии, передает Reuters данные полиции. По данным AFP, еще больше 100 человек получили травмы.

Полиция отметила, что удаленность районов затрудняет получение информации о жертвах землетрясения. Ранее было известно о 54 погибших.

По данным Геологической службы США, магнитуда составила 5,6, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра — 6,0. Толчки ощущались в Нью-Дели, на расстоянии больше 800 км от эпицентра. По информации национального центра мониторинга и исследования землетрясений Непала, эпицентр был в районе Джаяркот, который находится в 400 км от столицы Непала Катманду.

Леонид Уварчев