Блогер Шабутдинов арестован по обвинению в мошенничестве

Таганский районный суд Москвы арестовал на месяц и 13 суток — до 16 декабря — блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Москвы. Блогер вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аяз Шабутдинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Аяз Шабутдинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе судебного заседания следователь МВД заявил, что один из предполагаемых соучастников обвиняемого по фамилии Алекчеев скрылся от следствия и объявлен в розыск. С учетом этого обстоятельства, подчеркнул следователь, арест Аяза Шабутдинова обоснован.

В связи с «незначительной суммой ущерба» защита не видит необходимости в заключении блогера под стражу. Адвокат Никита Апаликов просил отпустить подзащитного под залог в размере 4,1 млн руб. (в такую сумму оценивается ущерб по делу) либо назначить ему домашний арест.

Среди потерпевших в рамках уголовного дела, отметил господин Апаликов, есть и те, кто уже подавал гражданские иски в отношении Аяза Шабутдинова с требованием «крупной моральной компенсации». «Поэтому хочу обратить внимание суда на возможную личную заинтересованность потерпевших в привлечении Шабутдинова к уголовной ответственности»,— сказал господин Апаликов (цитата по ТАСС).

Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в восьми эпизодах преступления в рамках дела о мошенничестве. Речь идет о восьми клиентах его компаний, которые заплатили от 100 тыс. руб. до 1,9 млн руб. за образовательные курсы о том, как создать успешный бизнес и заработать на нем.

Аяз Шабутдинов — основатель бизнес-школы «Like Центр», которая продает тренинги и курсы по заработку. Следствие считает, что, используя свои компании, блогер «создавал ложное впечатление» об образовательных программах, которые якобы позволяют получить высокий доход. Команда Аяза Шабутдинова назвала предъявляемые обвинения необоснованными.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Учение — тюрьма».

Лусине Баласян