Мэр Мариуполя Олег Моргун уволен с должности. Соответствующий указ подписал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Причины не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Моргун

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Олег Моргун

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя»,— сказано в документе (.pdf), опубликованном на официальном сайте ДНР.

Олег Моргун был назначен на пост в январе. С 2015 года он возглавлял Новоазовский район Мариуполя. До 2014 года работал в различных органах МВД Донецкой области, в том числе был и. о. главы управления МВД в Мариуполе.

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Лаура Кеффер