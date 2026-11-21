В сентябре 2026 года Апелляционный суд Гааги частично отменил решение о компенсации, признав, что значительная часть активов, за которые ее назначили, не подпадала под юрисдикцию арбитража. После этого Апелляционный суд Хельсинки в начале ноября 2026 года приостановил новые аресты. Уже арестованное имущество осталось под ограничениями.