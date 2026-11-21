Yle сообщила о попытках взыскать с РФ и «Газпрома» в Финляндии более €25 млрд
Через финских судебных приставов с России и «Газпрома» пытаются взыскать более €25 млрд по трем решениям международных арбитражей, сообщает Yle. По оценке финской телерадиокомпании, получить большую часть денег, вероятно, истцам не удастся: в стране недостаточно российских активов, которые можно арестовать и продать.
На «Газпром экспорт» приходится требование в €16,4 млрд за остановку в 2022 году газовых поставок Uniper и другим потребителям в Европе. «Газпром» отвергал претензии немецкой компании, заявляя, что соблюдал контракты.
Еще €4,3 млрд с России требует люксембургская Yukos Capital за изъятие инвестиций в ЮКОС в начале 2000-х. Арбитраж вынес решение в 2021 году; Россия в 2023 году оспорила иск компании.
Третье требование — на €4,9 млрд — предъявил украинский «Нафтогаз». В 2023 году гаагский арбитраж присудил ему $5 млрд компенсации за крымские активы. «Нафтогаз» и его дочерние структуры в 2024 году добились в Финляндии ареста российского имущества стоимостью свыше €35 млн — главным образом недвижимости, акций жилищных компаний и денег.
В сентябре 2026 года Апелляционный суд Гааги частично отменил решение о компенсации, признав, что значительная часть активов, за которые ее назначили, не подпадала под юрисдикцию арбитража. После этого Апелляционный суд Хельсинки в начале ноября 2026 года приостановил новые аресты. Уже арестованное имущество осталось под ограничениями.