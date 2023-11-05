Атомный подводный крейсер «Император Александр III» выполнил пуск баллистической ракеты «Булава»

Новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» провел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщило Минобороны РФ. После испытания будет принято решение о приеме корабля в состав Военно-морского флота РФ.

Пуск был осуществлен в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний. Утверждается, что он прошел успешно. Пуск осуществлялся из акватории Белого моря по боевому полю Кура на Камчатке. «Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район»,— говорится в сообщении ведомства.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» — серийный корабль, построен производственным объединением «Севмаш» по проекту «Борей-А». Оснащен 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Президент Владимир Путин приказал спустить крейсер на воду в конце 2022 года.

На вооружении ВМВ сейчас стоят три три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А». Один завершает испытания, три строятся.