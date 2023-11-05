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Коммерсантъ FM
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Жители России наблюдают северное сияние

Фоторепортаж

Жители Урала, Сибири, некоторых регионов центральной и южной России, а также Украины выкладывают в соцсети фото, на которых запечатлено северное сияние. Причиной необычного явления стали вспышки на Солнце, после чего к Земле прилетел корональный выброс, отчего образовалась сильная магнитная буря, объясняют ученые. Степень возмущенности магнитного поля Земли достиг показателя G3 (самый высокий — G5). Это означает, что могут возникнуть проблемы в энергетических системах, перебои с навигацией и спутниковой связью.

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Фото: Наталия Свалова / natali_svalova / vk.com

Фото: Кристина Пьянкова / kpyankova88 / vk.com

Фото: Дарья Семёнова / gyndelka88 / vk.com

Фото: Лилия Смелова-О / o.fedorenko97 / vk.com

Фото: Мотя Котя / motik_kotik / vk.com

Фото: Наталия Карзунова / natass1 / vk.com

Фото: Юлия Листратова / listratova / vk.com

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Фото: Наталия Свалова / natali_svalova / vk.com

Фото: Кристина Пьянкова / kpyankova88 / vk.com

Фото: Дарья Семёнова / gyndelka88 / vk.com

Фото: Лилия Смелова-О / o.fedorenko97 / vk.com

Фото: Мотя Котя / motik_kotik / vk.com

Фото: Наталия Карзунова / natass1 / vk.com

Фото: Юлия Листратова / listratova / vk.com

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