Жители России наблюдают северное сияние
Фоторепортаж
Жители Урала, Сибири, некоторых регионов центральной и южной России, а также Украины выкладывают в соцсети фото, на которых запечатлено северное сияние. Причиной необычного явления стали вспышки на Солнце, после чего к Земле прилетел корональный выброс, отчего образовалась сильная магнитная буря, объясняют ученые. Степень возмущенности магнитного поля Земли достиг показателя G3 (самый высокий — G5). Это означает, что могут возникнуть проблемы в энергетических системах, перебои с навигацией и спутниковой связью.
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