«Хамас» заявил о гибели больше 60 заложников при обстрелах Газы с начала войны

Больше 60 заложников «Хамаса» стали жертвами израильских ударов по сектору Газа с начала войны, заявило военное крыло палестинского движения Бригады Изаддина аль-Кассама. Тела 23 человек находятся под завалами.

«После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками. Похоже, мы не сможем добраться до них из-за того, что продолжается ужасная агрессия против Газы»,— говорится в заявлении «Хамаса» в Telegram.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стали 1,4 тыс. израильтян, были ранены 5,4 тыс. человек. Больше 200 человек были взяты в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию. Погибли уже больше 9,3 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 23,5 тыс. человек ранены. Повреждено больше 6 тыс. домов, 1,5 млн жителей сектора Газа вынуждены были покинуть дома.

О ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Леонид Уварчев