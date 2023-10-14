Война в Израиле, утечка на Balticconnector и отстранение ОКР

Цитаты недели

«Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток» (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с руководителями южных регионов страны).

«США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа» (президент РФ Владимир Путин назвал войну в Израиле ярким примером провала политики США).

«Мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала» (посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в интервью «Ъ» о причинах и ходе войны на Ближнем Востоке).

«Магадан ему обеспечен» (спикер Госдумы Вячеслав Володин о поддерживающих Украину вернувшихся релокантах).

«Как родина может угрожать?» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о том, что при возвращении в страну релокантам ничего не угрожает).

«Чушь собачья» (президент РФ Владимир Путин на вопрос о причастности России к подрыву трубопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией).

Цифры недели

В результате обострения конфликта на Ближнем Востоке в Израиле погибли 1,4 тыс. человек. В секторе Газа более 1,5 тыс. жертв, по данным ЮНИСЕФ, там погибло 447 детей. Российский МИД сообщал о четырех погибших россиянах.

На западе Афганистана произошло два землетрясения магнитудой 6,3. Погибли свыше 2 тыс. человек.

Курс доллара на Мосбирже обновлял максимум года — 102,1 руб.

Правительство России обязало экспортеров продавать на рынке РФ 90% от репатриированной валюты.

РФ не смогла набрать голосов для избрания в совет ООН по правам человека. РФ получила 83 голоса, для избрания нужно было набрать 97 голосов.

Товарооборот РФ и Китая за девять месяцев 2023 года вырос на 29,5%, до $176,4 млрд.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о снижении цен на топливо в 81 регионе.

ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть к 2045 году на 23%.

Сбербанк получил больше 1,1 трлн руб. чистой прибыли с начала 2023 года.

МВФ ожидает роста госдолга РФ на 2,3 п. п. ВВП к концу 2023 года.

МВД РФ сообщило о нехватке 100 тыс. сотрудников, в основном строевых подразделений.

В ходе столкновения поездов в московском метро пострадали пять человек.

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку для стабилизации рубля. Документ предлагает особый режим работы для 43 групп компаний.

Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России.

Совет управляющих Ассоциации омбудсменов Средиземноморья приостановил членство России.

Правительство РФ меняет порядок контроля требований маркировки табачной и слабоалкогольной продукции.

ФАС РФ возбудила дело в отношении одного из крупнейших производителей арматуры в России ООО «Промсорт».

В отношении адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Суд обязал бизнесмена Олега Тинькова выплатить 20 млн руб. в пользу миллиардера Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства.

Ленинский райсуд Екатеринбурга впервые назначил пять суток ареста за публикацию в интернете логотипа Facebook (принадлежит организации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

В Израиле создано правительство военного времени. Его возглавили премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и его предшественник Бени Ган.

Инициативы недели

Правительство РФ подготовило поручения по борьбе с ростом аварийности на дорогах.

Минэнерго РФ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для майнеров.

Бельгия предложит Украине пакет помощи на €1,7 млрд. В эту сумму войдут налоги с прибыли от замороженных активов РФ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил вводить санкции против всех, кто помогает «Хамасу».

Москва и Баку обсуждают вариант поставок реверсом около 4 млн тонн российской нефти в Азербайджан по нефтепроводу через Тихорецк.

Армения и Азербайджан говорят о готовности доработать и подписать мирный договор.

Генпрокуратура РФ проверит Wildberries за сборы при оплате Visa и Mastercard.

S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% относительно прошлого года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo.

Отставки и назначения

Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) назначили на пост главы Крымской митрополии.

Блогер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте».

Сделки недели

Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома» и окончательно ушел с российского рынка.

ExxonMobil объявила о покупке американской нефтегазовой компании Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд.

Польская Orlen сообщила о соглашении, в рамках которого приобретет польский участок газопровода «Ямал—Европа».

Фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb покупает разработчика препаратов от рака Mirati Therapeutics.