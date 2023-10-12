Никол Пашинян переходит не все границы

Армения и Азербайджан говорят о готовности доработать и подписать мирный договор. Называются даже сроки — в течение двух-трех месяцев. Но лидеры двух стран никак не могут встретиться. Азербайджанский президент Ильхам Алиев проигнорировал саммит Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября. Армянский премьер Никол Пашинян отказался участвовать в саммите СНГ в Бишкеке, который пройдет 13 октября. Ереван демонстративно дистанцируется от Москвы и сближается с ЕС — по крайней мере на словах. Баку между тем подчеркнуто отдает должное России как посреднику, хотя тоже готов к альтернативным вариантам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Армении Никол Пашинян, май 2023 года

Фото: Johanna Geron / Reuters Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Армении Никол Пашинян, май 2023 года

Фото: Johanna Geron / Reuters

Меньше месяца назад карабахский вопрос был окончательно решен Азербайджаном силовым нажимом. Карабах сдался, органы власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) были распущены, регион покинули практически все карабахские армяне. Ереван этому не препятствовал. Но перевернутая карабахская страница не означает, что в армяно-азербайджанских отношениях, которые были не отношениями, а, по сути, растянувшейся на 30 лет войной, наступил новый этап.

Две страны все еще не решили не менее болезненные, чем Карабах, вопросы. Это, во-первых, подписание мирного договора. Во-вторых, делимитация границы. В-третьих, разблокирование коммуникаций.

Сесть за стол переговоров и обсудить сложные темы пока никак не получается. Как минимум два шанса оказаться в одно время в одном месте в октябре 2023 года были упущены. Сначала президент Азербайджана Ильхам Алиев решил не лететь в испанскую Гранаду на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). ЕПС, напомним, создано по инициативе Франции и объединяет как страны ЕС, так и государства, не входящие в это объединение.

Первый саммит ЕПС прошел в Праге в 2022 году. Второй — в Молдавии 1 июня 2023 года. Туда господин Алиев слетал. Но вот третью встречу в Гранаде он посетить отказался. Причины назывались разные. От обиды на Францию — та слишком активно поддерживает Армению и критикует Азербайджан — до якобы нежелания Парижа и Берлина подключать дружественную Баку Анкару к планировавшейся в Испании встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Господин Пашинян посетил Гранаду, где провел встречи с руководством ЕС и лидерами отдельных стран Евросоюза. Там он подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая и Карабах. Под этим также подписались президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Только этим армянский лидер не ограничился. Вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Гранаде он подписал заявление, которое, по словам господина Пашиняна, фиксирует готовность ЕС «углублять отношения с Арменией настолько, насколько, по сути, этого пожелает Армения, или настолько, насколько это соответствует потребностям Армении». «В Европейском союзе существует консенсус относительно углубления отношений с Арменией. Это означает, что два столпа ЕС — Европейский совет и Европейская комиссия — зафиксировали этот факт»,— пояснил премьер Пашинян в интервью армянской Общественной телекомпании 10 октября.

Слова Никола Пашиняна о важности сотрудничества с ЕС и его шаги в виде официальных, подписанных с Евросоюзом двусторонних заявлений лишний раз фиксируют его намерение, с одной стороны, дистанцироваться от России, а с другой — сближаться с ЕС.

Подтверждение тому — решение армянского лидера не лететь на саммит СНГ в Бишкеке, который пройдет 13 октября. В столицу Киргизии, где встречались не только лидеры Содружества, но и главы МИДов стран организации, Армения направила замминистра иностранных дел.

Ильхам Алиев, напротив, полетел в Бишкек. И 12 октября встретился там с российским коллегой Владимиром Путиным (см. репортаж Андрея Колесникова). При этом азербайджанский лидер не упустил возможности поддеть Никола Пашиняна.

По словам господина Алиева, Россия предлагала организовать в Бишкеке встречу глав МИД РФ, Азербайджана и Армении.

«Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия — наш сосед и союзник, а также союзник Армении, эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров. Мы восприняли позитивно это предложение, и наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегами. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь вопрос возникает: хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении шесть часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а два-три часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела»,— заявил Ильхам Алиев 11 октября.

Таким образом, встреча ищущих мира противников пока не состоялась ни на территории Европы, ни в союзной России Киргизии, входящей в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Шарль Мишель, впрочем, анонсировал переговоры господ Алиева и Пашиняна в конце октября в Брюсселе.

По его словам, оба приняли приглашение приехать.

Такой поворот был бы явно не в пользу России, которая конкурирует с Западом за лавры главного миротворца на Южном Кавказе. Никола Пашиняна, не раз критиковавшего Москву и ОДКБ за их несостоятельность в обеспечении безопасности Армении и Карабаха и заявившего о том, что Еревану нужно искать других гарантов и партнеров, устраивает посредничество Запада. Ильхам Алиев хоть и балансирует, но больше настроен на конкретный результат. Ему, похоже, важно решить проблемные вопросы с Арменией на любой площадке. И подписать наконец мирный договор.

Незадолго до визита в Бишкек, 8 октября, Ильхам Алиев посетил Грузию. И там заявил о важности мирного соглашения с Арменией. «Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана»,— отметил лидер Азербайджана.

Никол Пашинян ждет того же и надеется, что брюссельские переговоры приблизят мир. По его словам, если Баку и Ереван там зафиксируют признание территориальной целостности друг друга (со стороны Баку конкретики на этот счет пока не было), мирный договор может быть подписан в течение «двух-трех месяцев».

Владимир Соловьев