Борьба с авариями высокого уровня

Как стало известно “Ъ”, правительство России подготовило поручения по борьбе с ростом аварийности на дорогах, который наблюдается с начала года. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил дорожникам, ГИБДД и регионам разработать планы соответствующих мероприятий — в частности, установку «лежачих полицейских» и светофоров на пешеходных переходах, а также нанесение шумовых полос на участках дорог. Еще они должны проверить зоны с разрешенными обгонами и переставить камеры в самые аварийные места. Эксперты поддерживают большую часть мер, но удивляются, почему правительство вынуждено заниматься такими «сугубо техническими вопросами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские власти хотят, чтобы дороги стали безопаснее для всех, кто знает на них свое место

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Российские власти хотят, чтобы дороги стали безопаснее для всех, кто знает на них свое место

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, где обсуждалась ситуация с ростом аварийности. Об этой проблеме “Ъ” рассказывал еще в апреле, но ситуация с тех пор не улучшилась: по итогам восьми месяцев 2023 года число ДТП выросло на 4%. По итогам заседания глава комиссии зампред правительства Марат Хуснуллин дал ряд поручений; представитель вице-премьера подтвердил это “Ъ”.

До 1 декабря 2023 года Росавтодор, госкомпания «Автодор», регионы и МВД должны разработать планы по снижению аварийности, определив сроки реализации и источники финансирования. В планах должно быть указано обустройство пешеходных переходов, совмещенных с «лежачими полицейскими». Еще одна мера — установка светофоров с кнопкой вызова сигнала на нерегулируемых переходах, расположенных на дорогах с четырьмя и более полосами. Все это уже делается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), но сейчас субъекты должны обратить на это особое внимание, пояснил “Ъ” источник, знакомый с подготовкой поручений, так как статистика показывает рост наездов на пешеходов.

Для сокращения числа вылетов с трасс господин Хуснуллин поручил нанести дополнительные шумовые полосы на двухполосных дорогах при подъезде к поворотам, а также установить знаки «Направление движения». Все это делается «в целях дополнительного информирования водителей и концентрации их внимания». По данным ГИБДД, за восемь месяцев зафиксировано 2,8 тыс. опрокидываний авто (+24% к аналогичному периоду прошлого года) и 8,82 тыс. съездов с дорог (+2%).

До 1 марта 2024 года Росавтодор, «Автодор», регионы и МВД «проработают вопрос» об установке или передислокации камер на аварийно опасные участки дорог, а также на участки с большим количеством ДТП без пострадавших. По данным “Ъ”, до 1 мая Минтранс, Росавтодор и «Автодор» должны продумать технологию нанесения временной дорожной разметки в межсезонье. Дело в том, что нанесенная осенью разметка часто стирается уже к концу зимы, поэтому нужно решение для ее восстановления до начала ремонтного сезона.

Еще один пункт поручений касается ДТП на «встречке». В январе—августе произошло более 6,7 тыс. таких аварий (–0,9%), погибло 2,3 тыс. человек (+5,3%). До 15 мая 2024 года дорожники вместе с регионами проведут ревизию двухполосных загородных трасс в местах, где разрешен обгон, и при необходимости нанесут разметку 1.11 (разрешает обгон только с одной стороны) в зонах ограниченной видимости. Это решение, по сведениям “Ъ”, предложено, поскольку места обгона проектируются исходя из скоростного режима «по знакам». Но на деле водители едут на 20 км/ч быстрее из-за нештрафуемого порога. Такая ситуация повышает риск лобовых столкновений, поэтому нужно дополнительное обследование.

Первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев рассказал “Ъ”, что в проекте федерального бюджета на будущий год уже заложены деньги на «отдельные федеральные проекты» в сфере повышения безопасности и качества дорог. Речь идет, в частности, о 11 млрд руб. на развитие дорог на сельских территориях — и более 3 млрд руб. на внедрение интеллектуальных транспортных систем. «Транспортная» часть бюджета будет рассматриваться 10 октября на заседании комитета.

Поручение об установке камер на участках, где происходит много аварий без пострадавших, выглядит «востребованным», считают в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации). «Оно позволит перейти к превентивной работе по снижению аварийности»,— говорят там. Но указывают, что новый закон, регулирующий камеры (вступает в силу в 2024 году), не предусматривает установки комплексов в местах, где нет ДТП с пострадавшими, даже если там случаются мелкие аварии. Места концентрации ДТП возникают из-за плохой организации движения, напоминает эксперт ОНФ Катерина Соловьева,— но регионам и муниципалитетам зачастую проще не разобраться с этим, а поставить комплекс видеофиксации с перспективой получить дополнительный доход в бюджет.

Госпожа Соловьева поддерживает установку искусственных неровностей перед школами и детсадами. Но такая практика, по ее мнению, может привести к новым проблемам. «В спальных районах и районах с плотной застройкой жители, борясь с "гонщиками", самовольно устанавливают неровности — в большом количестве и не по ГОСТу,— рассказывает эксперт.— Из-за таких "наростов" на дороге водители частенько оставляют бампер на асфальте даже на маленькой скорости. Такого быть не должно, у автовладельцев должно оставаться право на нормальный проезд без ущерба машине».

Комментируя поручение по временной разметке, координатор проекта «Карта убитых дорог» Александр Васильев говорит, что в качестве временного решения в межсезонье ее можно восстанавливать обычной краской. Но во время ремонтного сезона нужно переделать уже термопластиком, предупреждает эксперт.

«Жаль, что правительству России сегодня приходится заниматься такими сугубо техническими вопросами,— резюмирует Катерина Соловьева.— Получается, что система управления безопасностью движения и инфраструктурой испытывает трудности. А ведь только техническими методами аварийность снизить не получится: нужен комплексный подход». Во многих регионах, поясняет эксперт, ГИБДД стало сложно контролировать водителей (особенно пьяных), поскольку там сокращается штат инспекторов, а камерами все нарушения не закрыть.

Судя по протоколу, Белый дом начал готовить и новую стратегию безопасности дорожного движения на 2025–2035 годы. Предложения для этого документа к концу 2024 года должны будут представить МВД, Минтранс, МЧС, Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения и Минпромторг. Предыдущая стратегия, напомним, была утверждена в 2018 году и заканчивается в конце 2024 года. С ее помощью власти хотели снизить число погибших в ДТП до четырех человек на 100 тыс. населения, но позже перенесли эту задачу на 2030 год. По данным на конец 2022 года, показатель составлял 9,66, а его текущее значение неизвестно.

Иван Буранов