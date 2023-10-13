Путин назвал «чушью собачьей» обвинения РФ в причастности к утечке на Balticconnector

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогу визита в Киргизию назвал «чушью собачьей» утверждения, что Россия может быть причастна к происшедшей 8 октября утечке на трубопроводе Balticconnector, по которому поступает газ из Эстонии в Финляндию.

«Чушь собачья. Честно говоря, я даже не знал о существовании этого трубопровода, потому что он очень маленький по объему»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин уточнил, что перекачка каждого «Северного потока» составляет 55 млрд куб. м, а Balticconnector — 5–10 млрд куб. м.

Он добавил, что Balticconnector защищен хуже, чем «Северные потоки». Комментируя причины утечки на газопроводе, российский президент предположил, что его «могли задеть крюком или якорем, могло быть землетрясение». «Пускай расследуют, нас же никуда не подпускают, ни к каким расследованиям»,— заключил Владимир Путин.

Работу газопровода Balticconnector приостановили 8 октября из-за утечки на одном из его участков. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки. НАТО пригрозило, что, если версия диверсии подтвердится, альянс даст решительный ответ.

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Петр Бузлаев