Азербайджан тянет российскую нефть

Москва и Баку обсуждают вариант поставок реверсом около 4 млн тонн российской нефти в Азербайджан по нефтепроводу через Тихорецк, который сейчас мало загружен. Такой вариант выгоден Азербайджану, который сможет выгодно экспортировать свою нефть, перерабатывая российскую. Для самой России он не так очевидно привлекателен, так как осушает порты Махачкала и Новороссийск, что приведет к существенной потере выручки. Более эффективным на рынке считают вариант прокладки трубы через Иран в Индию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Россия предложила Азербайджану расширить нефтепровод Тихорецк—Баку для реверсных поставок. Этот вопрос, как сообщила пресс-служба правительства, вице-премьер Александр Новак обсудил с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

Как уточнил российский чиновник, объем прокачки по этому маршруту может составить 4 млн тонн нефти в год. По его словам, Баку пока не принял решения и изучает детали.

Подобная идея обсуждалась еще десять лет назад. Так, в 2014 году азербайджанская ГНКАР вела переговоры с оператором российской трубопроводной системы «Транснефтью» о поставках по маршруту Самара—Тихорецк—Баку около 5 млн тонн нефти с возможной дальнейшей отгрузкой в нефтепровод до Турции Баку—Тбилиси—Джейхан. Российскую нефть Азербайджан также мог направлять на переработку на своих НПЗ на фоне снижения национальной добычи. Инициативу Баку, говорят источники «Ъ» на рынке, на тот момент поддерживала «Роснефть», которая была заинтересована в своповых поставках сырья с Азербайджаном. Согласно плану, нефть из РФ могла поставляться в республику с обменом ее на азербайджанскую нефть уже в Джейхане на Средиземном море.

Изначально по нефтепроводу из Баку через Новороссийск мощностью около 7 млн тонн по территории России прокачивалось сырье из Азербайджана, Казахстана и Туркмении. Но в последние годы его загрузка не превышала 3 млн тонн (из которых 2 млн тонн — казахстанская нефть). В прошлом году Казахстан собирался увеличить поставки вдвое.

Сейчас, отмечают источники «Ъ», знакомые с ситуацией, разворот нефтепровода в реверс выгоден в куда большей степени Баку, в то время как Россия потеряет часть грузооборота в порту Новороссийск.

Ранее «Транснефть» оценивала снижение тарифной выручки от изменения направления поставок через него более чем в 1 млрд руб. По мнению компании, также Новороссийск бы потерял 1,8 млрд руб. выручки от перевалки дополнительных объемов нефти, порт Махачкала — почти 2 млрд руб. Помимо этого для переориентации объемов потребовалось бы более 6 млрд руб. на техническую реконструкцию трубопровода. В «Транснефти» и аппарате вице-премьера Александра Новака не стали комментировать ситуацию.

Источники «Ъ» поясняют, что на данный момент Азербайджан заинтересован в получении российской нефти для переработки на собственных НПЗ, в то время как свое сырье страна могла бы экспортировать через Турцию.

По мнению собеседников «Ъ», для России такой вариант разворота потоков нефти имеет смысл только при условии продления трубопровода из Баку в Иран, где есть маршрут до Индийского океана, что позволит поставлять сырье в Индию и сопредельные государства в обход Турции. При этом для того, чтобы строительство было экономически эффективно, объемы поставок по этому направлению должны быть не менее 50 млн тонн, говорят собеседники «Ъ». Но такой вариант вряд ли найдет поддержку Азербайджана и встретит сопротивление Стамбула, который рассчитывает на дополнительные объемы перевалки через свою территорию после завершения строительства канала. При этом об актуальности проекта трубопроводных поставок через Баку и Иран накануне заявил президент Владимир Путин. По его словам, задумываться о диверсификации поставок игроков рынка заставляют события на Ближнем Востоке.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что на данный момент вариант реверса на Баку не выглядит необходимым для России, которая и так успешно экспортирует свое сырье. А Азербайджану будет выгодно перерабатывать недорогую российскую нефть на своих НПЗ и продавать собственную на мировом рынке по высоким ценам, а также произведенные нефтепродукты. Также эксперт отмечает, что, если проект будет реализован, это создаст существенные проблемы для порта Махачкалы, куда сейчас поступает нефть с Каспия, в том числе около 2,5 млн тонн тяжелой нефти из Казахстана, которую вряд ли Баку согласится принимать на свои НПЗ. Таким образом, встает вопрос, куда ее перенаправлять, говорит господин Юшков. При этом при существенном снижении перевалки через махачкалинский порт его запланированная приватизация становится фактически невозможна, отмечает один из источников «Ъ». Но вариант прокладки нефтепровода через Иран ему представляется на данный момент практически нереализуемым с учетом его протяженности и политической ситуации.

Ольга Мордюшенко