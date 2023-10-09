Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курс доллара на Мосбирже обновил максимум года — 102,1 руб.

Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 102 руб. По данным на 14:25, доллар стоит 102,16 руб. (+1,37%). Это максимальная стоимость доллара с 23 марта 2022 года.

Курс европейской валюты на 14:27 составил 107,41 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На прошлой неделе курс доллара превысил отметку 100 руб./$. Стоимость евро также превысила локальный максимум.

Подробнее о перспективах стабилизации национальной валюты — в материале «Рубль тренирует терпение».

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...