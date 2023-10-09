Курс доллара на Мосбирже обновил максимум года — 102,1 руб.

Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 102 руб. По данным на 14:25, доллар стоит 102,16 руб. (+1,37%). Это максимальная стоимость доллара с 23 марта 2022 года.

Курс европейской валюты на 14:27 составил 107,41 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На прошлой неделе курс доллара превысил отметку 100 руб./$. Стоимость евро также превысила локальный максимум.

Подробнее о перспективах стабилизации национальной валюты — в материале «Рубль тренирует терпение».

Александра Горошилова