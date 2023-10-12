Маркировки нет — штрафы будут

Как стало известно “Ъ”, правительство меняет порядок контроля требований маркировки табачной и слабоалкогольной продукции. Для этого корректируется постановление о моратории на проверки бизнеса. Суть изменений — в том, чтобы дать возможность Роспотребнадзору и регионам контролировать выполнение требований к маркировке: надзорные органы смогут выдавать предписания об устранении нарушений по итогам контрольных закупок и штрафовать бизнес за их неисполнение. Если норма приживется, она может быть распространена на оборот всех маркируемых товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, правительство согласилось с предложением снять часть ограничений на контрольные мероприятия в отношении бизнеса в сфере оборота табака и слабоалкогольных напитков. Если сотрудники надзорных органов обнаружат торговлю ими без маркировки, они получат право фиксировать нарушения в ходе контрольной закупки, выдавать предписания по их устранению и штрафовать нарушителей при их неисполнении. Такая казуистика потребовалась для обхода моратория на проверки компаний, введенного в марте 2022 года сроком до 2030 года: юридически контрольная закупка проверкой не является, а право правительства регулировать особенности КНД дано ему ФЗ №46 от 8 марта 2022 года. Поправки в постановление о моратории на проверки готовило Минэкономики по поручению главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, который курирует и реформу контроля и надзора, однако инициатором усиления контроля выступили, по данным “Ъ”, курирующий маркировку Минпромторг и контролирующий розничную торговлю Роспотребнадзор.

«В случае выявления визуальных нарушений требований по маркировке товаров — например, если товар не содержит марку — надзорный орган сможет провести контрольную закупку и выдать предписание. Это также будет возможно, если торговая точка в принципе не зарегистрировалась в системе маркировки. Если нарушены правила выкладки продукции — например, витрина с вейпами не закрыта,— объект торговли сразу получит предписание, а во второй раз и штраф»,— говорят в аппарате Белого дома, описывая работу нормы на практике.

Документ пока не опубликован, но “Ъ” ознакомился с пояснительной запиской к нему.

Новые полномочия «при проведении выездных обследований объектов розничной торговли с целью оценки соблюдения обязательных требований» кроме Роспотребнадзора получат региональные контролеры, ответственные за розничную торговлю.

Более того, если по итогам экспертизы при контрольной закупке будут обнаружены нарушения требований к безопасности и (или) качеству продукции, по таким фактам Роспотребнадзор сможет проводить внеплановые проверки, говорится в документе (проверки в связи с опасностью для жизни и здоровья граждан из-под моратория выведены).

По словам Дмитрия Григоренко, «мера направлена на создание равных конкурентных условий на рынке и поддержку добросовестного бизнеса». Диапазон же штрафов для нарушителей требований к обязательной маркировке составляет 4–500 тыс. руб. При этом в секретариате господина Григоренко обещают, что «ковровых» мероприятий по поиску нарушений не будет — планы выездных обследований торговых точек будут составляться с учетом риска нарушений (Белый дом, напомним, добивается разработки индикаторов риска от всех контрольных ведомств) и согласовываться с Минэкономики. Если же новый порядок даст результаты, он может быть распространен на контроль всех видов маркируемой продукции, говорят в аппарате правительства.

Пока требования по маркировке охватывают 16 товарных групп, она принесла бюджету (в том числе за счет уплаты акцизов) 471 млрд руб.

По оценке замглавы Минпромторга Екатерины Приезжевой, нелегальный оборот обуви сократился на 30%, парфюмерии — на 25%, шин — вдвое; власти хотят расширить применение этого инструмента и на непотребительские товары: радиоэлектронику, титан, кабели и оптоволокно (см. “Ъ” от 7 октября).

Олег Сапожков