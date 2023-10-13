Ссылка за ссылку

В Екатеринбурге районный суд впервые назначил пять суток ареста за публикацию в интернете логотипа Facebook (принадлежит организации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Виновным был признан местный правозащитник Алексей Соколов. Суд решил, что он отвечает за сайт «Правозащитники Урала», где нашлись гиперссылка на одноименную группу в Facebook и изображение логотипа соцсети. Сам Алексей Соколов утверждает, что не является администратором сайта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Соколов

Фото: из личного архива Алексея Соколова Алексей Соколов

Фото: из личного архива Алексея Соколова

Ленинский райсуд Екатеринбурга 11 октября рассмотрел дело об административном правонарушении правозащитника Алексея Соколова. Он активно отстаивал права заключенных, например сообщал о незаконных поборах в исправительной колонии в Невьянске. Согласно материалам дела, несколько сотрудников свердловского ГУ ФСИН направили рапорты о том, что на сайте «Правозащитники Урала» размещена гиперссылка на одноименную страничку в Facebook, а также логотип соцсети. Прокуратура направила запросы провайдерам и в итоге связала сайт с Алексеем Соколовым.

«Соколов в нарушение положений №114-ФЗ на странице сайта "Правозащитники Урала", доступной для просмотра неопределенному кругу лиц, осуществил публичную демонстрацию символики в виде товарного знака социальной сети Facebook. Тем самым Соколов совершил публичное демонстрирование символики экстремистской организации, запрещенное федеральным законом»,— решил суд.

Несмотря на то что Алексей Соколов заявил, что не является модератором сайта, суд признал его виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). В постановлении отмечалось, что Алексей Соколов ранее не привлекался к административной ответственности, в качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие несовершеннолетнего ребенка, а также «действия, направленные на блокировку сайта» (сейчас сайт «Правозащитники Урала» недоступен). Он был арестован на пять суток.

«Это полный бред»,— охарактеризовал в разговоре с «Ъ» решение суда адвокат правозащитника Роман Качанов.

Он отметил, что сайт действительно принадлежит правозащитной организации, но «в последнее время мало обновлялся». Защитник подал апелляционную жалобу на решение об аресте.

Адвокат Алексей Бушмаков не видит в этой ситуации реального правонарушения. «Назначая наказание по данной статье, все забывают читать примечания к ней. Где указано: не является правонарушением демонстрация такой символики, если в этом действии нет признаков пропаганды,— напомнил адвокат.— В данном случае для чего Соколов поставил этот знак? Чтобы люди попадали на страницу в социальных сетях. Он не пропагандировал идеологию экстремизма и не делал ее привлекательной. И в отсутствие признаков пропаганды это деяние нельзя считать правонарушением».

Вместе с тем адвокат признает, что «можно ожидать и других аналогичных дел» и что «нужно всем предостеречься».

Глава юридической практики проекта «Роскомсвобода» (включен в реестр иноагентов) Саркисян Дарбинян говорит, что случай с арестом по данной статье с таким составом является уникальным. «Мы пока не понимаем, то ли это эксцесс исполнителя, то ли это уже спущена установка по органам прокуратуры, что нужно обращать на это (гиперссылки и логотипы.— “Ъ”) внимание. До этого было известно лишь об одном случае, когда когалымского предпринимателя наказали по ст. 20.3 за Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), но там был штраф. Также есть дело блогерки Логиновой, которое мы ведем, там прокуратура вынесла предостережение»,— прокомментировал он.

Господин Дарбинян объяснил, что в целом пользователей действительно могут привлекать по данной статье за подобные вещи: «Если раньше по этой статье наказывали лишь за размещение тех материалов, которые входили в федеральный список экстремистских материалов, то теперь вовсе не обязательно, чтобы тот или иной материал был в этом списке. Прокуратура вполне имеет такую возможность, но пока мы не понимаем, имеет ли прокуратура желание наказывать всех тех, кто до сих пор имеет логотипы этих социальных сетей на своих сайтах. Потому что, по нашим подсчетам, это десятки, а то и сотни веб-страниц в интернете».

В то же время, по его мнению, пока непохоже, что подобные дела могут приобрести массовый характер. «Пока нет оснований полагать, что пойдут за каждым блогером и пользователем»,— резюмировал господин Дарбинян.

Мария Игнатова, Екатеринбург