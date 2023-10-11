МВФ ожидает роста госдолга России до 21,2% ВВП в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга России по итогам 2023 года до 21,2% ВВП. В 2024 году показатель вырастет до 21,8% ВВП, следует из доклада МВФ.

По прогнозу экспертов, после 2024 года размер госдолга РФ начнет снижаться и к 2028 году он опустится до 18,2% ВВП. По итогам 2022 года МВФ оценивал уровень госдолга России в 18,9% ВВП, напоминает «Прайм».

МВФ также ожидает, что мировой госдолг в среднесрочной перспективе будет ежегодно расти на 1 процентный пункт глобального ВВП и достигнет 100% ВВП к концу десятилетия. Фонд связал увеличение показателя с ростом задолженности крупнейших экономик, в том числе США и Китая.

В июле замглавы Минфина Ирина Окладникова говорила, что ведомство намерено удерживать рост госдолга в «безопасных границах» в 20% ВВП. По данным Счетной палаты, pа первое полугодие 2023-го госдолг России вырос на 9,8% (на 2,24 трлн руб.), до 25,06 трлн руб.

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Лаура Кеффер