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Коммерсантъ FM
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Кремль: вернувшимся в Россию релокантам ничего не угрожает

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гражданам России, уехавшим из страны за последнее время, в том числе в Израиль, ничего не угрожает при возвращении на родину. По его словам, «родина гражданам угрожать не может».

«Послушайте, граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Российская Федерация — это их родина. Как родина может угрожать?» — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, ничего ли не угрожает при возвращении в страну россиянам, уехавшим в Израиль с начала боевых действий на Украине и во время мобилизации.

Когда журналист спросил Дмитрия Пескова о возможном возвращении Анатолия Чубайса и Аркадия Воложа, он заявил: «Давайте так: мы с вами о гражданах говорим, о наших в целом. Здесь можно сказать только это».

Чрезвычайный посол Израиля в России Александр Бен Цви говорил в ноябре прошлого года, что с начала 2022 года для получения гражданства или визы на постоянное место жительства в Израиль уехали около 40 тыс. россиян.

Анастасия Ларина

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