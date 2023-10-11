Правительство военного единства

В Израиле создано правительство военного времени. На премьер-министра Биньямина Нетаньяху и двух министров обороны — действующего и бывшего — ложится вся тяжесть принятия решений на время войны, начатой палестинским движением «Хамас». Первый вопрос, на который они должны дать ответ,— что делать с Газой?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство Израилем на время войны взяли на себя три человека: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и его предшественник на этом посту Бени Ганц (на фото — слева направо)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ, Amir Cohen, Michael Varaklas / AP / Reuters Руководство Израилем на время войны взяли на себя три человека: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и его предшественник на этом посту Бени Ганц (на фото — слева направо)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ, Amir Cohen, Michael Varaklas / AP / Reuters

На пятый день войны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер одной из самых популярных оппозиционных партий «Махане мамлахти» Бени Ганц договорились о создании «кабинета военного времени», на который ляжет принятие всех ключевых решений, касающихся боевых действий. В кабинет войдут три человека — сам премьер-министр, действующий министр обороны Йоав Галант и Бени Ганц. В двух предыдущих правительствах он возглавлял Министерство обороны, а ранее прошел путь от рядового до начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля. Этот пост Бени Ганц занимал во время последней израильской наземной операции в секторе Газа в 2014 году. В кабинете будут два наблюдателя — еще бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот и министр стратегического планирования Рон Дермер, который отвечает за связи с США (фактически он — главный по всем внешним связям). Таким образом, в «кабинет войны» вошли представители от двух партий — правящей «Ликуд» и оппозиционной «Махане мамлахти». Кроме того, члены «Махане мамлахти» войдут в состав военно-политического, или узкого, кабинета, который в обычные дни отвечает за вопросы безопасности в стране. Там же зарезервировано место для лидера оппозиции, бывшего премьер-министра, а ныне главы партии «Йеш атид» Яира Лапида, если он проявит такое желание.

В совместном заявлении по итогам встречи Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца подчеркивалось, что все эти решения — только на время войны. Кроме того, дано обещание, что до конца войны Кнессет и правительство не будут принимать никаких решений и законопроектов, не касающихся военных действий.

«Важно подчеркнуть, что речь не идет о правительстве национального единства, которое будет действовать всю каденцию, а о временном решении. И создание такого правительства — крайне редкий случай в израильской политике»,— сказал “Ъ” политический обозреватель израильского сайта Newsru.co.il Габи Вольфсон. Он пояснил, что функции военно-политического кабинета, чей состав был расширен, не меняются. Именно за ним остается утверждение решений в вопросах безопасности, например о начале наземной операции.

«Но все понимают, что это трюк. Формально — да, он должен принимать решения, а на деле все будет в руках трех человек. Остальное видимость, чтобы успокоить двух человек — министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича»,— добавил господин Вольфсон. Напомним, что эти два министра представляют крайне правые израильские партии и не раз создавали проблемы правительству Нетаньяху своими высказываниями и поступками как внутри страны, так и за ее пределами. Избавиться от этих политиков премьер не может, так как потеряет правящую коалицию, но зато теперь он не зависит от них в своих решениях. «Важно также обратить внимание, что подключение оппозиции к принятию ключевых для страны решений дает Нетаньяху возможность переложить на нее долю ответственности за неудачи, если таковые будут»,— заключил господин Вольфсон.

Новые министры будут приведены к присяге в четверг вечером, но господин Ганц уже сразу после достижения договоренностей вместе с премьером отправился на консультации с военными.

В первую очередь от властей ждут приказа о начале наземной операции в секторе Газа. Но этим оперативные вопросы не ограничиваются. Еще один из них — что делать с ливанской «Хезболлой».

Все дни с начала обострения «Хезболла» выражала поддержку «братьям в секторе Газа», но сама лишь дразнила соседей — запускала одиночные снаряды по израильской территории, а также предпринимала попытки проникновения к соседям. Израиль отвечал, но достаточно сдержанно, хотя в результате есть погибшие с обеих сторон. Сообщалось и об одиночных обстрелах со стороны Сирии. Обстановка накаляется, и у всех сдают нервы.

В среду сирены тревоги прозвучали по всему северу Израиля. Сообщалось о запуске со стороны Ливана 15 беспилотных летательных аппаратов и запуске ракеты в сторону Хайфы. Ракета в сторону Хайфы действительно была запущена, но не из Ливана, а из сектора Газа, но систему ПРО даже не задействовали. Что касается дронов, то армия эту информацию не подтвердила. Представитель армии бригадный генерал Даниэль Хагари пояснил, что «в системе управления произошел сбой». По его словам, вечером на севере не было никаких инцидентов, связанных с безопасностью, и не было никаких запусков из Ливана. Однако армия находится в боевой готовности. И не только израильская.

США, например, направили к израильским берегам авианосец Gerald Ford. В Вашингтоне не скрывают, что это должно было стать предупреждением для «Хезболлы» и Ирана. «Я не понимаю, зачем Соединенные Штаты подтаскивают авианосные группы в Средиземное море — одну там, анонсируют вроде вторую. Смысл? Что, они собираются бомбардировать Ливан или что? Что они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Но там есть люди, которые уже ничего не боятся»,— заявил в среду на заседании форума «Российская энергетическая неделя», за несколько часов до сирен на севере Израиля, президент РФ Владимир Путин.

Марианна Беленькая, Тель-Авив