ExxonMobil приобрела Pioneer за $59,5 млрд

ExxonMobil объявила о покупке другой американской нефтегазовой компании — Pioneer Natural Resources. Сделка будет полностью оплачена акциями ExxonMobil, а ее сумма составит $59,5 млрд. Это крупнейшая сделка для компании со времени объединения Exxon и Mobil в 1999 году, которое оценивается в $80,3 млрд.

По условиям соглашения акционеры Pioneer получат по 2,3234 акции ExxonMobil за каждую акцию Pioneer при закрытии сделки. Таким образом, Pioneer была оценена ExxonMobil в $64,5 млрд.

В случае закрытия сделки ExxonMobil станет крупнейшим игроком в Пермском нефтегазовом бассейне. Как отмечается в пресс-релизе, в случае слияния компании будут располагать, по предварительным оценкам, доступом к 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента в Пермском бассейне. При закрытии сделки добыча ExxonMobil в Пермском бассейне увеличится более чем в два раза, до 1,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, а к 2027 году этот показатель должен вырасти примерно до 2 млн баррелей.

ExxonMobil по итогам 2022 года получила рекордную для себя и всех западных нефтяников чистую прибыль в размере $55,7 млрд. Получив огромный запас наличных средств, компания не только повысила дивиденды акционерам и объявила о масштабной программе обратного выкупа акций, но и стала изучать варианты дальнейшего расширения бизнеса, в частности в области сланцевых месторождений в Западном Техасе.

Акции ExxonMobil на внебиржевых торгах Нью-Йоркской фондовой биржи снижаются почти на 2%. Котировки акций Pioneer, напротив, растут на 2%.

Кирилл Сарханянц