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Выбирая знакомые выражения

Президент России в разговоре с премьером Ирака остановился на слишком аккуратных

10 октября президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани и впервые высказался о том, что происходит сейчас между Израилем и Палестиной. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что это тот случай, когда можно было бы и сказать как есть.

Иракский фотожурналист намерен был дойти до самой сути хоть пешком

Иракский фотожурналист намерен был дойти до самой сути хоть пешком

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Иракский фотожурналист намерен был дойти до самой сути хоть пешком

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поездка иракского премьера в Москву планировалась больше чем за месяц. Тем не менее все вышло как специально: подгадали прямо к сверхдраматичным событиям в Израиле и Палестине.

Первыми в Представительском кабинете чинно расселись члены российской делегации: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, замглавы администрации президента Дмитрий Песков, основатель и акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (что понятней, чем все остальное, вернее, остальные). Не хватало только главы «Роснефти» Игоря Сечина. Но если бы он вошел вместе со всеми... Нет, это был бы не его стиль.

Игорь Сечин появился в помещении за несколько минут до начала переговоров, причем, конечно, из той же двери, из какой должен был выйти Владимир Путин.

Ничего такого... Тем более ничего личного... Но просто чтобы все было ясно... Особая востребованность...

И все стало в очередной раз ясно. По крайней мере то, что Игорь Сечин был вызван для последних консультаций по поводу этих переговоров и что вот они закончились. И какие-то указания кто-то дал. Кто, кому и какие, вот еще бы понять.

Тем временем в Представительском кабинете разместились и журналисты. Звукоинженеры отлаживали звук на маленьком столике у декоративного камина (Многие думают, он настоящий. Да нет, ну что вы.): их попросили на всякий случай проверить.

— 124, 125, 126...— по обыкновению обреченно отсчитывал звукоинженер.

Да, что-то такое безнадежное в этих звуках каждый раз слышится... И какая, мол, разница, сколько... Да хотите — сами считайте...

Но был тут, в помещении, и один неравнодушный человек. Он разволновался при звуках голоса звукоинженера:

— А 127?..— нервно переспрашивал Сергей Лавров.

Действие казалось ему незавершенным. Надо было, видимо, хотя бы до 130 досчитать.

Фотокорреспонденты и операторы стояли за длинным овальным столом, окончательно прославившимся еще со временем приезда президента Франции Эмманюэля Макрона. Ближе к камину их уже некоторое время не подпускают, хотя были времена, когда они делали свое дело гораздо ближе: длинный овальный стол был у них за спинами.

Между тем амбиции иракских фотографов простирались, как выяснилось, гораздо дальше. Они так хотели прорваться как можно ближе к камину и маленькому журнальному столику, за которым должны были разместиться президент и премьер! А никак: перед ними был большой стол, физическая преграда.

И один фотограф справился с нерешаемой на первый взгляд задачей. Когда Владимир Путин и Мухаммед ас-Судани сели в кресла, он полез под стол и под ним начал пробираться ближе к месту событий. Ну это была уже просто диверсия какая-то. Насилу его оттуда вытащили. Упирался парень как мог. Делал свое дело.

Стоит отметить еще, что Владимир Путин, появившись оттуда же, откуда и Игорь Сечин, ждал появления иракского коллеги не меньше минуты, хотя так бывает крайне редко. Возможно, это что-то значило. Хотя вряд ли.

Президент России дожидался премьера Ирака не меньше минуты

Президент России дожидался премьера Ирака не меньше минуты

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России дожидался премьера Ирака не меньше минуты

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ну хорошо, еще не могу промолчать о том, что управделами президента России подготовилось к визиту, снова, как и в день рождения господина Путина в Ново-Огарево, накрыв добротный стол для журналистов (и снова это объяснялось тем, что визит — международный... Такое впечатление, что и бюджет на него выделяется в валюте...). Так вот, со стола быстро исчезло все, кроме бутербродов с колбасой, которые обычно уходят в первую очередь. Но не в этот раз: иракские коллеги неохотно помогали российским, или, точнее, вообще не помогали, тянулись сразу к десертам.

И не сразу все выяснилось, хотя и было ведь очевидным. Да ведь люди просто опасались свинины в колбасе, и правильно.

Да, и что касается переговоров.

От Владимира Путина ждали, конечно, оценки ситуации в Израиле. Он долго рассказывал о перспективах сотрудничества с Ираком, об успешной работе в рамках ОПЕК+ «с целью стабилизации ситуации на мировых рынках» (тут-то она вот-вот и сорвется в пропасть).

Владимир Путин и Мухаммед ас-Судани прислушивались то ли друг к другу, то ли к себе, то ли к кому-то третьему

Владимир Путин и Мухаммед ас-Судани прислушивались то ли друг к другу, то ли к себе, то ли к кому-то третьему

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Мухаммед ас-Судани прислушивались то ли друг к другу, то ли к себе, то ли к кому-то третьему

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Наконец Владимир Путин высказался:

— Конечно, ваш визит в Россию проходит на фоне кризисов: и украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны — именно на обе: то на одну, то на другую.

Это было то, чего господин Путин, видимо, не мог себе позволить не сказать. США — союзник Израиля, и как промолчать про США?

— Но каждый раз — без учета коренных интересов палестинского народа,— продолжил президент России,— имея в виду прежде всего необходимость реализации резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства.

Как Израиль узнавал подробности нападения боевиков «Хамаса»

Занимать однозначную позицию в этой истории, когда на территории Израиля случился акт беспрецедентного терроризма, да просто Бабий Яр какой-то, массовый расстрел мирных людей, господин Путин был, видимо, все-таки не намерен. Поэтому виноватой во всем он сделал третью сторону, которая довела и тех, и этих.

— Но в любом случае, что бы там ни происходило…— продолжил господин Путин.— Я знаю и вашу позицию, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю, причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны.

Я ждал по крайней мере осуждения террора, пусть и в разгар непредсказуемых пока событий, когда каждое слово не то что как пуля, а как «Искандер». Но нет, не дождался. Все вышло очень осторожно.

Но иногда надо же называть вещи своими именами.

— Об этом, так же как и о других проблемах, мы, безусловно, поговорим сегодня в ходе вашего визита. У нас после такой встречи в широком формате еще запланирован разговор в ходе ланча тет-а-тет, с глазу на глаз,— еще более мирно закончил Владимир Путин.

Зато премьера Ирака в Представительском кабинете прорвало. А что, это была для него хорошая трибуна.

Да что там: просто, как говорится, повезло.

— Сейчас происходит сложное и опасное развитие событий в Палестине. Это естественный результат того, что Израиль продолжал совершать нарушения в отношении прав палестинцев, международное сообщество молчало и не смогло выполнить свои обязательства в рамках международно признанных резолюций! — воскликнул Мухаммед ас-Судани.— Мы сейчас наблюдаем очередную интифаду, восстание палестинцев с требованием прекратить эти нарушения их прав!

Вот что это, оказывается, было: «восстание с требованием прекратить нарушение прав».

— Очевидная эскалация, очень опасная эскалация, в результате которой гибнут мирные граждане (иракский премьер имел в виду сейчас, конечно, сектор Газа.— А. К.), осуществляются спонтанные бомбардировки, в том числе гражданских объектов! Все это ведет к разрушению сектора Газа!

Первой части событий словно и не было.

Россия и Лига арабских государств призвали Израиль и «Хамас» к прекращению огня

— Сейчас мы все несем ответственность,— добавил премьер Ирака,— как арабские страны, как исламские страны, и также вместе с Россией, постоянным членом Совета Безопасности ООН, великой державой! Это нравственная ответственность, которая ложится в том числе на крупные державы, для того чтобы прекратить эти нарушения прав палестинцев, прекратить блокаду сектора Газа!

Иллюзий и не было. Мухаммед Судани занимал предсказуемую для него позицию, но все-таки полуправда и игнорирование здравого смысла бросались в глаза.

Зато последняя его фраза была безукоризненной:

— Мы хотим также внести свой вклад в облегчение страданий региона, установление стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире!

Настолько же безукоризненной, насколько и бессмысленной.

А правда в том, что иногда наступают настолько аккуратные времена, что надо говорить все как есть. Потому что нельзя рубить головы детям.

Андрей Колесников

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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