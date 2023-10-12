Минэнерго предложило повысить тарифы на электроэнергию для майнеров

Министерство энергетики России предлагает повысить тарифы для майнеров криптовалюты в энергодефицитных районах. По словам замглавы ведомства Павла Сниккарса, повышенные тарифы для майнеров могут начать действовать с 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Сниккарс в 2019 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Павел Сниккарс в 2019 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Целью повышения тарифов чиновник назвал «перемещение майнеров в энергопрофицитные районы». По его словам, тарифы для майнеров в районах, где наблюдается дефицит электроэнергии, могут повысить «в два, пять или более раз».

«Мы хотим сделать дифференцированный тариф для определенных категорий потребителей. То есть дифференцированность тарифа возможна, для этого мы акт правительства поменяем и эту возможность предусмотрим»,— заявил господин Сниккарс в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (цитата по ТАСС).

Ранее источники «Ъ» сообщали, что повышение тарифов может затронуть ряд районов Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, где из-за низких тарифов расположена значительная часть ферм по майнингу криптовалюты. Источники в Минэнерго сообщали, что ведомство надеется, что рост тарифов заставит их уйти в другие регионы.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Криптофермы отрезают от энергии».

Александр Кислов