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Коммерсантъ FM
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Сбербанк получил больше 1,1 трлн рублей чистой прибыли с начала года

Сбербанк (MOEX: SBER) представил сокращенные финансовые результаты по РСБУ (.pdf) за 9 месяцев 2023 года. В сентябре банк заработал 130,2 млрд руб. чистой прибыли. Общая чистая прибыль с начала года составила 1,13 трлн руб.

«"Сбер", несмотря на беспрецедентные внешние вызовы, удерживает лидерство по силе бренда среди всех европейских банков, согласно сентябрьскому исследованию Brand Finance»,— приводит пресс-служба слова главы банка Германа Грефа.

Рентабельность капитала Сбербанка, согласно отчетности, составила 25%. Стоимость риска (COR) — 1,4%.Отношения операционных доходов к расходам (CIR) — 22,7%.

Средства физических лиц увеличились за сентябрь на 1,9%, превысив 21 трлн руб. Средства юридических лиц снизились на 1% за месяц и составили 10,2 трлн руб.

Количество розничных клиентов — 107,6 млн человек. С начала года прирос клиентов составил 1,2 млн. Число активных корпоративных клиентов — 3,1 млн юрлиц.

Розничный кредитный портфель вырос на 3,6% за месяц и составил 884 млн руб. За 9 месяцев 2023 года отмечается рост на 22,5% (14,7 трлн руб.). Корпоративный кредитный портфель составил 22,7 трлн руб. и вырос на 2,8%. За сентябрь было выдано более 2 трлн руб. кредитов. Доля просроченных задолженностей по кредитам осталась на уровне 2%.

Чистый процентный доход банка с начала года вырос на 38,1% до 1,7 трлн руб. В сентябре — 206,8 млн руб., что на 25,6% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Рост объясняется растущей динамикой деятельности Сбербанка и эффектом низкой базы прошлого года.

Ранее Минфин прогнозировал прибыль Сбербанка в размере 1,5 трлн руб. Дивиденды за 2023 год планировались в районе 750 млрд руб. Государство владеет 50% акций Сбербанка, а значит поступление в бюджет государства составит в районе 375 млн руб.

Александра Горошилова

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