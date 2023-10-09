Нетаньяху: ответ Израиля «Хамасу» изменит лицо Ближнего Востока

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с руководителями южных регионов страны. В разговоре с ними он заявил, что военный ответ палестинскому движению «Хамас» в секторе Газа «изменит лицо Ближнего Востока».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Биньямин Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Государство Израиль перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток»,— сказал Беньямин Нетаньяху, его слова приводит портал Srugim.

«То, через что придется пройти "Хамасу", будет трудным ужасным»,— добавил он. Премьер-министр также отметил, что Израиль находится в самом разгаре военной кампании и что трудные дни еще впереди.

Утром 7 октября Израиль попал под беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из сектора Газа. Бойцы «Хамас» проникли в приграничные районы на юге Израиля. В результате погибли 800 израильтян, еще 2,4 тыс. получили ранения. 9 октября израильские военные сообщили о взятии под контроль городов возле сектора Газа. Число жертв от ударов Израиля среди мирного населения в секторе Газа достигло 560.

Подробности — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Анастасия Ларина