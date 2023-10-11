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Коммерсантъ FM
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Митрополит Тихон занял пост главы Крымской митрополии

Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) назначили на пост главы Крымской митрополии. Теперь главой Псковской митрополии станет преосвященный епископ Юрьевский Арсений, а главой Порховской митрополии — иеромонах Андрей (Коротков). Информация опубликована в журналах Священного синода, размещенных на сайте Русской православной церкви.

Тихон (Шевкунов)

Тихон (Шевкунов)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Тихон (Шевкунов)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря почислить на покой с выражением благодарности за понесенные в течение 43-х лет архипастырские труды»,— говорится в решении синода.

Также Синод назначил епископа Зарайского Константина новым главой Патриаршего экзархата в Африке и отправил в отставку управделами РПЦ, митрополита Воскресенского Дионисия. Его назначили митрополитом Омским и Таврическим. Новым управляющим делами назначен митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Полина Мотызлевская

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