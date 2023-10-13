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Коммерсантъ FM
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Товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос на 29,5%, до $176,4 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов увеличился на 29,5%, до $176,4 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные таможенного управления КНР.

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на $81,4 млрд, что на 56,9% больше год к году. Поставки из России в Китай увеличились на 12,7%, почти до $94,9 млрд.

В сентябре товарооборот двух стран достиг $21,1 млрд. Россия в прошлом месяце поставила в Китай товаров на сумму $11,5 млрд, Китай в РФ — на $9,6 млрд.

По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 29,3%, до рекордных $190,271 млрд. МИД РФ сообщал, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и КНР превышает 80%. Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером. По словам Владимира Путина, РФ и Китай заинтересованы в налаживании торговых маршрутов.

Лаура Кеффер

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