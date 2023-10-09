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Коммерсантъ FM
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ФАС возбудила дело против одного из крупнейших производителей арматуры

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении одного из крупнейших производителей арматуры в России ООО «Промсорт». В октябре 2023 года компания увеличила цены на арматуру на 25%.

«Установленная группой компаний "Промсорт" (в нее входят ООО "Промсорт", ООО "Промсорт-Тула", ООО "Промсорт-Калуга", АО "НЛМК-Урал") цена на арматуру превышает сумму необходимых для ее производства и реализации расходов и прибыли»,— говорится в сообщении на сайте ФАС.

В ФАС уточнили, что служба ведет постоянный мониторинг цен на строительные материалы и «проведенный мониторинг показал рост цен на арматуру с августа по октябрь на 25%». О резком повышении ее стоимости службе также сообщили Минпромторг и Минстрой России.

По данным Минпромторга, компания «Промсорт» повысила среднюю стоимость арматуры на октябрь на 10 тыс. руб. — до 59–60 тыс. руб. за тонну. Это, как сообщает министерство, привело к «цепной реакции со стороны других заводов—изготовителей арматуры».

Если вина компании будет установлена, ей, как добавляет ФАС, грозит оборотный штраф.

4 октября ФАС возбудила дело против крупнейшего в Южном и Северо-Кавказском округах производителя цемента «Газметаллпроект». Служба сообщила, что компания занимает доминирующее положение на рынке цементного производства и завышает цены на произведенный товар.

Петр Бузлаев

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