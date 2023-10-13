Выручке назначили процент

Белый дом определил параметры обязательной репатриации и последующей продажи валютной выручки отдельными экспортерами в соответствии с принятым ранее указом Владимира Путина. Установлено, что с 16 октября экспортеры из закрытого властями перечня будут обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам,— чтобы затем продавать не менее 90% этих сумм на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство в пятницу определилось с параметрами временно возвращаемого механизма обязательной продажи части валютной выручки. Напомним, 11 октября стало известно о подписании президентом указа о введении такой меры (см. «Ъ» от 11 октября). Документ носит закрытый характер и не публиковался. Сообщалось лишь, что обязательная репатриация и продажа большей части валютной выручки вводится на шестимесячный срок для 43 групп компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Перечень организаций не раскрывается, однако, по данным «Ъ», в него попали компании, у которых доля экспорта в выручке превышает 60% (см. «Ъ» от 13 октября).

Как сообщили журналистам в аппарате правительства, согласно принятому в развитие указа постановлению (оно также не публикуется), с 16 октября подпадающие под действие указа экспортеры должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной ими в рамках экспортных контрактов. Делать это необходимо в течение 60 дней с момента получения средств. Далее в течение двух недель (но не более чем через 30 дней после получения средств) необходимо продать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленных таким образом сумм.

При этом объем таких продаж должен составлять не менее половины средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом.

Напомним, что указ президента обязует экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг индикативные планы—графики по покупке и продаже иностранной валюты. Кроме того, в отдельные компании направляются уполномоченные представители финразведки, в задачи которых входит мониторинг соблюдения правил валютного регулирования.

Все эти меры позиционируются как инструмент повышения предсказуемости валютного рынка. Минфин заявлял, что они обеспечат «большее понимание в формировании валютной выручки ключевых российских экспортеров с учетом изменившихся условий внешней торговли». ЦБ указывал на то, что введение обязательной продажи валютной выручки может сгладить краткосрочные колебания рубля — при этом у компаний останется возможность сразу же «откупать» проданную валюту. Это увеличит обороты торгов, но курс все же будет определяться фундаментальными факторами. Среди иных задач нововведения собеседники «Ъ» также называли стремление властей снизить вывод капитала через невозврат валютной выручки.

Евгения Крючкова