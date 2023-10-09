Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новак заявил о снижении цен на топливо в 81 регионе

Введенный правительством запрет на экспорт топлива из России помог «насыть внутренний рынок», заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам господина Новака, цены на топливо снизились уже в 81 регионе РФ. Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин ранее говорил, что в некоторых регионах «существенное напряжение» в ситуации с ценами сохраняется, но в каких конкретно - он не уточнил.

Александр Новак

Александр Новак

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Александр Новак

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Он рассказал, что стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16–21%. По данным Минэнерго, в мелком опте и на нефтебазах цены на дизель опустились в среднем на 6,3 тыс. руб. за тонну, это примерно на 8%.

«Решение (о частичном снятии запрета на экспорт.— "Ъ") принято было для недопущения затоваривания хранилищ и последующего снижения переработки на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах, которые производят дизельное топливо пятого экологического класса и обеспечивают снабжение внутреннего рынка»,— сказал вице-премьер (цитата по ТАСС)

Он уточнил, что для обеспечения рынка не менее половины произведенного дизеля должно поставляться на внутренний рынок. «Данная мера позволит сохранить загрузку системообразующих НПЗ и даст дополнительный стимул компаниям с исторически более высокой долей экспорта направлять моторное топливо на внутренний рынок»,— сказал Александр Новак.

21 сентября правительство объявило о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго говорило, что запрет экспорта введен бессрочно, но также не исключало его отмену. 6 октября правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме.

Подробности — в материале «Ъ» «Правительство подрегулировало дизель».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...