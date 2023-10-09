Новак заявил о снижении цен на топливо в 81 регионе

Введенный правительством запрет на экспорт топлива из России помог «насыть внутренний рынок», заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам господина Новака, цены на топливо снизились уже в 81 регионе РФ. Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин ранее говорил, что в некоторых регионах «существенное напряжение» в ситуации с ценами сохраняется, но в каких конкретно - он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Он рассказал, что стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16–21%. По данным Минэнерго, в мелком опте и на нефтебазах цены на дизель опустились в среднем на 6,3 тыс. руб. за тонну, это примерно на 8%.

«Решение (о частичном снятии запрета на экспорт.— "Ъ") принято было для недопущения затоваривания хранилищ и последующего снижения переработки на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах, которые производят дизельное топливо пятого экологического класса и обеспечивают снабжение внутреннего рынка»,— сказал вице-премьер (цитата по ТАСС)

Он уточнил, что для обеспечения рынка не менее половины произведенного дизеля должно поставляться на внутренний рынок. «Данная мера позволит сохранить загрузку системообразующих НПЗ и даст дополнительный стимул компаниям с исторически более высокой долей экспорта направлять моторное топливо на внутренний рынок»,— сказал Александр Новак.

21 сентября правительство объявило о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго говорило, что запрет экспорта введен бессрочно, но также не исключало его отмену. 6 октября правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме.

Подробности — в материале «Ъ» «Правительство подрегулировало дизель».

Лаура Кеффер