Бельгия передаст Украине все налоги с прибыли от замороженных активов РФ

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что его страна предложит Украине пакет помощи на €1,7 млрд. В эту сумму войдут налоги с прибыли от замороженных российских активов. Эти заявление премьер сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в Брюссель.

«Деньги будут использованы на военные вопросы, гуманитарную помощь и пакеты европейской помощи Украине»,— сообщил Александр Де Кроо, его слова приводит nieuwsblad. «Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо»,— добавил он.

Говоря о поставках Украине истребителей F-16 из Бельгии, он сказал, что этот вопрос будет решен не раньше 2025 года. Бельгия также будет заниматься российскими алмазами, сообщил премьер. Однако он подчеркнул, что Бельгия не будет блокировать импорт российских алмазов, пока не заработает международный механизм их отслеживания.

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Анастасия Ларина