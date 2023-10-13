Война отсчитывает время

«Хамас» нанес удар по штабу северного военного округа израильской армии в Цефате. Дальнобойными ракетами обстреливаются и другие районы страны. Иерусалим ранее дал 24 часа на эвакуацию 1 млн жителей сектора Газа, при этом их просят не приближаться к границе с Израилем. С воздуха разбрасываются листовки с призывами покинуть регион, на кадрах в соцсетях видно, как люди массово уезжают, их автомобили нагружены личными вещами. За последние дни свои дома в Газе оставили уже более 400 тыс. человек. В свою очередь, «Хамас» призвал игнорировать эти призывы, назвав их «психологической войной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen, Reuters Фото: Amir Cohen, Reuters

Действия Израиля осудили президент Палестины Махмуд Аббас и Лига арабских государств, включая короля Иордании Абдаллу II. Там усматривают в заявлениях Иерусалима попытку «переместить население сектора Газа». Многодневные бомбежки уже поставили регион на грань гуманитарной катастрофы: туда не поставляется вода и электричество, больницы переполнены.

ВОЗ назвала ситуацию критической. Покинуть сектор Газа не могут и сотни россиян, в том числе из-за обстрелов КПП, поясняли в представительстве РФ в Палестине. Еврокомиссия при этом заявила, что Израиль «приложил усилия для сохранения» мирных жителей Газы, призвав их уезжать на юг анклава.

Но на полноценную эвакуацию времени не осталось, говорит востоковед, президент Петербургского клуба конфликтологов-посредников Борис Подопригора: «Недавно палестинцы объяснили, что в секторе Газа проживает не менее 3 млн человек.

Я понимаю логику Израиля — власти хотят в первую очередь спасти свои города от ударов со стороны Газы, освободить ту часть сектора, где расположены боевые установки и места производства ракет.

ЦАХАЛ, на мой взгляд, сможет нейтрализовать группировку. При этом значительная часть палестинцев в лучшем случае перекочует в Египет, где сильны антиизраильские настроения. Они все мусульмане, поэтому будут искать выход за счет их врага, а им в целом является Израиль.

Конечно, примыкающая к сектору Газа египетская местность не слишком комфортна, это же в основном пустыни. Понятно, что люди пока здесь будут ожидать завершения этих бомбардировок. Кто-то уйдет в Египет, может быть, куда-то еще дальше, даже в Европу.

Это поможет Израилю, возможно, даже оккупировать значительную часть сектора Газа, но дальше они получат ответный удар.

Это может подвергнуть Израиль еще большей опасности, в частности, консолидации всего исламского мира, в первую очередь его суннитской части».

С субботы, 7 октября, в результате обострения конфликта в Израиле погибли 1,4 тыс. человек. В секторе Газа более 1,5 тыс. жертв. Утром 13-го числа «Хамас» сообщил, что от бомбежек в секторе Газа погибли 13 заложников. Ночью израильская армия атаковала более 750 военных целей группировки, включая подземные туннели и склады с оружием. По данным ЦАХАЛа, боевики прячутся в обычных жилых зданиях, а пленных удерживают под землей.

Вместе с тем в заложниках остаются больше 100 человек, среди них и россияне. На территорию Газы их угнали во время налета 7 октября. По данным СМИ, переговоры об их освобождении с «Хамасом» ведет Турция.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, 13 октября обсуждал судьбу пленных с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым они встретились в Иордании. С той же целью Блинкен планирует посетить и другие арабские страны.

Тем временем почти за неделю в сторону сектора Газа было выпущено более 6 тыс. ракет и снарядов. К границе с сектором стянуты 300 тыс. резервистов и тяжелая техника. Официально сухопутная операция не объявлялась. Но не исключено, что к ней приступят в самое ближайшее время, считает военный эксперт, основатель портала MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев:

«Судя по всему, Иерусалим планирует перейти к наземной операции, которую начнет, вероятно, с севера. Пока, по крайней мере, он непреклонен. Сегодня ночью был практически рекордный период по числу выпущенных боеприпасов. Вероятно, воздушная часть теперь прекратится, а управление может перейти наземным частям.

Маловероятно, что Израиль будет с этим тянуть, сейчас у них есть обеспечение на всякий пожарный, рядом есть американский флот рядом для того, чтобы купировать возможное вмешательство третьих стран. Но, в любом случае их действия приведут к того или иного уровня гуманитарной катастрофе».

Вместе с тем король Иордании Абдалла II на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости снять блокаду сектора Газа и открыть гуманитарные коридоры. Монарх предостерег от попыток выселить жителей с палестинских территорий, по его словам, кризис нельзя переносить в соседние страны.

Ранее господин Блинкен провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заверил его в поддержке Вашингтона. В Израиль прилетел также глава Пентагона Ллойд Остин. В Белом доме сообщали, что не планируют направлять военные силы «для участия в конфликте», но Пентагон помогает Израилю оружием и боеприпасами.

Ведомство обсуждает отправку так называемых умных бомб — высокоточных боеприпасов с дальностью поражения до 150 км, а в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец.

В последние дни Израиль также подвергался обстрелам со стороны Сирии и Ливана, где базируется группировка «Хезболла». Позже ЦАХАЛ нанес удар по аэропортам Дамаска и Алеппо. Все говорит о том, что соседние арабские страны, включая покровителя «Хезболлы» Иран, примут участие в конфликте, заметил израильский политолог Саймон Ципис:

«Скорее всего, в атаке на Израиль принимали участие наемники из других арабских стран. Во-первых, некоторые из них не говорят на иврите, а все боевики "Хамаса" свободно владеют и ивритом, и арабским, поскольку они палестинцы. Экипировка, вооружение, внешность, тактика ведения боя говорит о том, что это были наемники из каких-то других государств.

Также есть опасение, что Соединенные Штаты сейчас предпримут попытку свержения президента Сирии Башара Асада, что у них не получилось сделать 10 лет назад, в 2012-2013 годах.

Между тем 12 октября Израиль нанес авиаудар по взлетной полосе аэропорта Дамаска, предотвратив тем самым высадку непонятного груза, и военный борт из Ирана развернулся и вернулся в Тегеран. Разведка, видимо, обладала информацией, что на этом борту находится либо вооружение, либо боевики, либо наемники, либо какие-то представители иранского корпуса стражей исламской революции.

Сейчас все страны пытаются сдержать развязку крупномасштабного конфликта на севере. Подключилась Великобритания, США, целая очередь выстроилась из государств, которые желают играть посредническую роль — и Россия, и Турция, и Франция.

Но пока нельзя говорить о результатах, когда это все началось только четыре дня назад, прошло крайне мало времени».

«Хамас» также нанес ракетный удар по аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве. В группировке назвали это ответом на обстрелы жилых домов в секторе Газа. 50 ракет были запущены по городу Сдерот. Сирены, предупреждающие об обстрелах, звучали также в центре и на юге Израиля.

В последние дни противник тщательно выбирает время атаки, рассказала жительница Ашкелона Татьяна. По ее словам, приграничный город также подвергся обстрелу: «Остались работать магазины, у которых есть как минимум один мамад — специальное убежище армированное. У многих в Ашкелоне есть мамады прямо в домах и квартирах. В убежище постоянно живет наш сын.

Сейчас в городе не работают школы и детские сады. Функционируют только стратегические предприятия, в том числе пищевой промышленности. Муж у меня работает на таком предприятии, и он каждый день ездит в длинные смены, потому что у кого-то нет возможности выйти на работу, у коллег мужа погибли дети.

С 15 октября уже официально по всей стране начнутся дистанционные занятия. При этом внутри Израиля люди, конечно, могут переезжать в более безопасные места. Мы все получаем огромное количество предложений о переезде из Тель-Авива, Модиин-Маккабим-Реута, Хайфы. Но ни мы, ни наша семья, ни наши друзья уезжать из Ашкелона не планируем, всем вместе держаться гораздо проще».

Тем временем президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме. Он напомнил, что при создании Израиля речь шла и о суверенной Палестине, но это не было сделано.

Можно ли вернуться к этому вопросу в текущих условиях? На вопрос “Ъ FM” ответил старший преподаватель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Зелтынь:

«Формально Владимир Путин прав: все проблемы заключаются в том, что не выполнена резолюция Организации Объединённых Наций о создании двух государств. Но здесь вопрос в том, возможно ли было ее вообще выполнить? И можно ли это сделать сейчас?

У меня есть ощущение, что эта резолюция требует пересмотра. Это был 1947 год, конечно, надо искать какое-то решение, которое было бы взаимоприемлемо.

Часть специалистов говорит, что Израиль должен пойти на уступки. В частности, поселенческая политика, которую, кстати, российский президент упоминал, это же захват арабских территорий правыми радикальными сионистскими поселенцами.

Но есть другая позиция, которая гласит, что сами палестинцы не хотят создавать свое государство. Они сегодня живут на дотациях от ООН, благотворительных организаций и спонсоров, а если они создадут регулярное формализованное государство, то эти выплаты прекратятся.

В результате нет решения. Была надежда в 1992-1993 годах, когда стороны достигли соглашения в Осло, и Организация освобождения Палестины отказалась от идеи уничтожения Израиля, заявив, что сядет за стол переговоров. Все тогда потерли руки, решив, что сейчас и начнется период пацификации. Ничего подобного.

Кроме того, последние пару десятков лет мы наблюдаем усталость среди политических элит ведущих арабских стран, в том числе монархий, от нерешаемого палестинского вопроса. Это тоже ведь добавляет определенную нестабильность».

Ранее «Хамас» также призвал устроить евреям по всему миру «День гнева». В связи с этим власти Израиля попросили сограждан за рубежом быть осторожными. В МИДе страны предупредили, что в различных странах могут проходить протесты и не исключено, что они будут сопровождаться насилием.

Из-за повышенной угрозы безопасности, как пишут СМИ, в частности, 13 октября не работал филиал Лейденского университета в Гааге. Временно не вели занятия три еврейские школы в Амстердаме.

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Елизавета Скобцова